TU E TU: in Nazionale a giugno con me | Spalletti li convoca entrambi: due stelle dalla Serie B

Dopo aver dimostrato di essere all’altezza della situazione, in Serie B, il ct Spalletti li convoca in Nazionale

Un inizio di 2025 tutt’altro che semplice e sorridente per l’Italia di Luciano Spalletti. Il primo obiettivo, quello della Nations League, è stato completamente depennato. Da parte della Germania che, meritatamente, si è assicurata il passaggio in semifinale.

Una batosta non da poco per gli Azzurri che, adesso, si dovranno concentrare solo ed esclusivamente sui prossimi impegni: il 6 ed il 9 giugno si scenderà in campo rispettivamente contro Norvegia e Moldova, gare valide per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Possibile che, al termine della stagione, il ct di Certaldo possa rivoluzionare non poco la rosa. Soprattutto dal punto di vista delle convocazioni dove potrebbero esserci delle novità non di poco conto.

In particolar modo su due calciatori che, in questo campionato, hanno fatto davvero la differenza nel campionato di Serie B. Atleti che, appunto, sono pronti al grande salto per allenarsi con i grandi azzurri.

Italia, Spalletti rivoluziona tutto: arrivano i due gioielli dalla Serie B

Importanti aggiornamenti quelli che arrivano dalla Championship (la nostra Serie B) dove negli ultimi giorni sono stati decretati alcuni avvenimenti importanti. Come la promozione, in Premier League, di due importanti squadre come il Leeds United ed il Burnley. Un lunedì di Pasquetta che ha regalato colpi di scena. A due turni dalla fine del campionato inglese le altrettante squadre hanno conquistato aritmeticamente la promozione nella massima divisione.

Ottenendo vittorie rispettivamente contro Stoke City e Sheffield United. Nel Leeds milita una vecchia conoscenza del calcio italiano: vale a dire Wilfired Gnonto. Uno che la Nazionale, nonostante la giovanissima età, l’ha vestita in più di una occasione: ben 13 presenze ed una rete. Ultima apparizione dell’esterno d’attacco il 12 settembre 2023 nel 2-1 contro l’Ucraina. Il nativo di Verbania, però, potrebbe non essere affatto l’unica novità del ct Spalletti.

Italia, Spalletti li promuove dalla Serie B: in Nazionale a giugno

Una stagione da ricordare per il giovane esterno italiano che ha collezionato, con il Leeds, ben 7 reti e fornito 5 assist ai compagni di squadra. Come riportato in precedenza, però, il classe 2003 dovrebbe essere in buona compagnia.

Insieme a lui, infatti, anche Luca Koleosho. L’esterno offensivo (2 presenze con l’Under 21), seguito da Spalletti (conteso anche da USA e Canada) ha contribuito alla promozione del Burnley con 2 reti in 27 apparizioni. Per loro è prevista una possibile promozione dopo l’ottimo campionato disputato con le rispettive squadre.