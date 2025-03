“TRAGHETTATORE ALLA JUVENTUS”: chiamato per salvare il salvabile | Contratto fino a giugno 2025

Esonero Thiago Motta, la Juventus ha individuato il nuovo allenatore: avrà il ruolo di traghettatore fino a fine stagione, ecco chi è.

La tormentata stagione della Juventus di Thiago Motta pare non avere fine. Eliminati, in questo preciso ordine, dalla Supercoppa Italiana, dalla UEFA Champions League e dalla Coppa Italia, i bianconeri si ritrovano lontani nove punti dalla vetta della classifica di Serie A e con il quarto posto a serio rischio.

Le prossime dieci giornate diranno se i sabaudi potranno disputare la prossima edizione del massimo torneo calcistico continentale, ma intanto in seno alla dirigenza sono già state avviate le riflessioni del caso. L’attuale tecnico della “Vecchia Signora” non è riuscito a dare un’identità precisa alla squadra, con i giocatori che spesso sono sembrati spaesati e privi di grinta.

I vertici del club si stanno domandando pertanto se sia opportuno rinnovare a Thiago Motta la fiducia per la prossima annata o se, invece, congedarsi dall’italo-brasiliano e puntare tutto su un nuovo profilo. Quest’ultimo potrebbe corrispondere a quello di un allenatore con un passato da calciatore all’ombra della Mole Antonelliana e che abbia il DNA juventino.

Una decisione in tal senso sarà presa prima di giugno, mese che vedrà “Madama” impegnata nella prima, storica edizione del nuovo Mondiale per Club. Un appuntamento al quale i piemontesi intendono presentarsi con in panchina colui che li guiderà anche nella stagione successiva, così da cominciare a infondere la mentalità e i tatticismi propri del suo credo calcistico.

TRAGHETTATORE ALLA JUVE: svelato il prescelto che sostituirà Thiago Motta

Nel frattempo, come detto, c’è un segmento finale di campionato da onorare e lungo il quale incamerare il maggior numero di punti possibile. Ecco perché sarebbe già avvenuto un contatto con un tecnico, al quale affidare il ruolo di traghettatore per queste ultime gare prima del “rompete le righe”.

A lui il compito di salvare il salvabile, con un contratto breve e in scadenza a giugno 2025, evidentemente prima dell’inizio dell’avventura mondiale della Juventus. Si tratta di un nome conosciuto alla Continassa, il cui recente curriculum dimostra come sia in grado di risollevare situazioni in apparenza disperate.

Ecco il nome scelto: Thiago Motta saluta la Juventus

Stiamo parlando di Massimo Brambilla, attuale allenatore della Juventus Next Gen in Serie C. Subentrato a stagione in corso a Paolo Montero, l’ex atalantino ha avuto il merito di tirare fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione l’Under 23 bianconera, restituendo entusiasmo e vitalità a giocatori e ambiente.

In caso di esonero di Thiago Motta, Brambilla è l’indiziato numero uno per prendere le redini della Prima Squadra e traghettarla verso un nuovo inizio, che i sostenitori zebrati si augurano possa consentire loro di tornare a esultare.