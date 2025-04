TRAGEDIA NELLA LOTTA SALVEZZA: “Si è fratturato il piede” | La sua stagione è finita troppo presto

Mazzata tremenda per il calciatore e per il tecnico, che ora dovrà rinunciare al giocatore nelle ultime gare decisive per la lotta salvezza.

Nella stagione attuale abbiamo purtroppo assistito a tanti infortuni, anche piuttosto gravi. Spesso e volentieri sono stati i legamenti crociati ad essere coinvolti. In altri casi invece ci sono stati problemi di natura muscolare, che hanno comunque costretto i calciatori a lunghi stop. Una situazione molto pesante dunque, sia per i calciatori vittime di tali guai che per i loro allenatori

In questa fase dell’anno poi ogni gara è decisiva e la condizione fisica diventa fondamentale. Purtroppo, numerosi club si trovano a gestire emergenze in rosa, con giocatori chiave fuori causa proprio nei momenti più delicati. Le fatiche accumulate tra campionato, coppe nazionali e impegni europei si fanno sentire, soprattutto per chi ha rose meno profonde.

Ed è proprio questo ciò che è accaduto a questa squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Il tecnico del club in questione infatti, proprio nella fase cruciale della lotta salvezza, ha perso un perno fondamentale della rosa, il quale si è totalmente fratturato il piede. Una mazzata totale dunque per lui, che ha finito in netto anticipo la stagione.

Grave infortunio per il calciatore

Non solo in Serie A. La lotta salvezza si sta facendo davvero incandescente anche in Serie B. Tra le squadre coinvolte in fondo alla classifica troviamo il Frosinone. Ed è proprio per il club ciociaro che nelle scorse ore sono arrivate delle pessime notizie. La stagione di Ebrima Darboe infatti è già finita.

Come riportato da TMW infatti, ”Il centrocampista ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede nei minuti finali della gara di Cesena e sarà costretto a un lungo stop”.

In bilico anche il suo futuro

In seguito al problema riportato, il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, che lo porterà poi a rimanere ai box per diverso tempo. Anche dalla sua degenza dunque dipenderà il suo futuro.

Difficile infatti che in caso di lungo stop qualche club si interessi a lui. Più probabile invece che rimanga, almeno per i primi sei mesi della nuova stagione, a Roma per recuperare al meglio.