TRAGEDIA IN NAZIONALE: anche lui lascia la squadra | Saltiamo il 3° Mondiale di fila

Brutte notizie per la Nazionale di Spalletti che si appresta ad iniziare il percorso verso la qualificazione al Mondiale 2026.

Dopo le dolorose esclusioni dai Mondiali del 2018 e del 2022, l’Italia punta con determinazione alla qualificazione per il torneo del 2026, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. Sotto la guida di Luciano Spalletti, gli Azzurri sono inseriti nel Gruppo I delle qualificazioni europee, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

La Norvegia, guidata da Erling Haaland, ha già ottenuto sei punti nelle prime due partite, segnando nove gol, e rappresenta l’avversario più temibile del girone. Israele ed Estonia sono a 3 punti dopo le due partite, ferma a 0 la Moldavia. Gli Azzurri devono ancora esordire.

Il formato delle qualificazioni prevede che la prima classificata di ciascun girone acceda direttamente al torneo, mentre le seconde classificate avranno la possibilità di qualificarsi attraverso i playoff. Pertanto, ogni partita sarà cruciale per evitare ulteriori delusioni.

Spalletti ha sottolineato l’importanza dell’incontro con la Norvegia, definendolo decisivo per le sorti della qualificazione. Ha affermato: “In Norvegia ci giochiamo già molto”. La squadra è determinata a tornare sul palcoscenico mondiale e a riscattare le recenti mancate qualificazioni.

Acerbi dice no alla convocazione

Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il difensore dell’Inter ha comunicato la sua decisione a Luciano Spalletti tramite un messaggio, spiegando di non sentirsi più parte del progetto tecnico: “Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti, non esistono ad oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso”.

Il rifiuto arriva in un momento delicato per la Nazionale, che si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia senza alcuni difensori chiave. Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: “Acerbi non ha risposto alla convocazione. Ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo”.

Anche Locatelli dà forfait

Manuel Locatelli ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra, subito durante un allenamento a Coverciano. Il centrocampista della Juventus salterà le partite contro Norvegia e Moldavia.

Con l’assenza di Locatelli, il commissario tecnico Luciano Spalletti potrebbe schierare un centrocampo comunque a tre con un play davanti alla difesa e due mezze ali. In difesa, anche a causa delle assenze, si potrebbero quindi vedere davanti a Donnarumma Di Lorenzo e Bastoni ai fianchi di Gatti, sugli esterni Cambiaso e Dimarco; chiavi del centrocampo affidate a uno tra Rocella e Ricci con Barella e Tonali mezze ali; davanti Raspadori sembra sicuro del posto e dovrebbe giocare a supporto di Kean in leggera pole su Retegui.