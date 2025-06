TRADIMENTO THEO HERNANDEZ: va bene, firmo subito | 25 MILIONI e resta in Serie A

È tutto da scrivere il futuro dell’esterno mancino francese che potrebbe lasciare il Diavolo ma restare in A.

Theo Hernandez, terzino sinistro francese classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo esperienze al Real Madrid e al Real Sociedad, è approdato al Milan nel luglio 2019 grazie all’intuizione di Paolo Maldini. Da allora, è diventato uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

Fino alla stagione appena conclusa, Hernandez ha disputato 262 partite con il Milan, segnando 34 gol e fornendo 45 assist. Nell’ultima stagione, per quanto tra pochi alti e tanti bassi, ha trovato il gol 5 volte sfornando anche 7 assist. È stato determinante in diverse occasioni, inclusa la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter, dove ha segnato un gol e fornito un assist.

Una stagione ampiamente negativa per il club rossonero, quella appena conclusa, e ovviamente anche i calciatori più talentuosi come Theo ne hanno risentito. Hernandez ha ricevuto critiche per alcune prestazioni, ma ha anche mostrato resilienza, contribuendo con prestazioni decisive in momenti cruciali.

Con un contratto in scadenza nel 2026, il futuro del francese al Milan è incerto. Il club rossonero sta valutando la situazione, mentre il giocatore sembra volere accettare di buon grado ogni decisione del Diavolo senza mettere i bastoni tra le ruote.

Nodo rinnovo

Ad oggi la trattativa per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez con il Milan è giunta a un punto di stallo. Il club rossonero ha proposto un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, inferiore rispetto agli attuali 4,5 milioni, mentre il terzino francese aveva nei mesi scorsi richiesto un aumento.

Di fronte alla distanza tra domanda e offerta, le possibilità di rinnovo sono al momento in salita. Il Milan aveva avviato colloqui con l’Al Hilal, che ha presentato un’offerta di 30 milioni per il cartellino del giocatore e un contratto da 18 milioni netti a stagione. Tuttavia, il calciatore ha rifiutato l’offerta saudita, preferendo restare nel calcio europeo.

Theo resta in A?

La situazione del rinnovo di Theo Hernandez con il Milan resta complicata. Se il terzino francese non dovesse firmare un nuovo contratto, il club rossonero sarebbe costretto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto prevista a giugno 2026. Per questo motivo, il Milan valuta già possibili offerte per il suo cartellino.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe proporre circa 25 milioni di euro per acquistare Hernandez. Tuttavia, al momento appare difficile che il Milan accetti di cederlo ad una diretta concorrente, prediligendo probabilmente offerte dall’estero. La trattativa rimane dunque complessa e il futuro del terzino rimane incerto.