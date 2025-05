TRADIMENTO ALLA ROMA: Svilar cambia maglia in Serie A | Adesso giocherà per lo scudetto

È tra i migliori portieri della stagione in corso di Serie A e ha salvato la sua Roma in più occasioni: potrebbe cambiare maglia in estate.

La stagione della Roma è stata caratterizzata da una serie di cambiamenti tecnici che hanno influenzato profondamente il rendimento della squadra. Daniele De Rossi ha iniziato la stagione sulla panchina capitolina. Nonostante una partenza promettente, la squadra ha mostrato fragilità difensive e incostanza nei risultati, portando all’esonero.

È arrivato Ivan Juric che ha preso le redini della squadra per 12 partite, ottenendo 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. La squadra ha segnato 15 gol e ne ha subiti 17, evidenziando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. I risultati non sono stati soddisfacenti, portando a un ulteriore cambio in panchina.

A novembre, Claudio Ranieri è tornato alla guida della Roma, portando una trasformazione radicale. Sotto la sua direzione, la squadra ha intrapreso una striscia di 19 partite senza sconfitte, con 13 vittorie e 6 pareggi, accumulando 45 punti. Questo rendimento ha permesso alla Roma di risalire la classifica e lottare per la zona Champions League.

La Roma, con Ranieri in panchina, ha mostrato un gioco più solido e determinato, con protagonisti come Shomurodov e Angelino che hanno contribuito significativamente. Con tre partite rimanenti, la Roma si gioca un posto in Champions con Juventus, Lazio e Bologna.

La grande stagione di Svilar

Mile Svilar è arrivato alla Roma nel luglio 2022, proveniente dal Benfica. Inizialmente, il portiere serbo ha ricoperto il ruolo di secondo, ma con determinazione e duro lavoro si è guadagnato i galloni di estremo difensore titolare.

Nella stagione in corso Svilar ha dimostrato il suo valore con prestazioni di alto livello, diventando un elemento chiave per la Roma. Le sue parate decisive e la sua sicurezza tra i pali lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri della Serie A, tanto da suscitare l’interesse di club importanti sia in Italia che all’estero.

Sirene di mercato per Svilar

La stagione di Svilar non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione di grandi club europei. Le sue prestazioni costanti e decisive hanno consolidato la sua reputazione tra i migliori portieri della massimo campionato italiano. Sia il Chelsea che, soprattutto, il Bayern Monaco ci avrebbero fatto un pensierino. I tedeschi vorrebbero affiancare a Neuer un promettente numero 1.

Svilar ha un contratto con la Roma fino al 2027, ma con uno stipendio di circa 1 milione di euro netti a stagione, che non riflette il suo valore attuale. Il suo entourage ha richiesto un adeguamento. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus, a cui piace anche De Gea della Fiorentina, che potrebbe pescare nella Capitale come fatto ai tempi di Szczesny. I giallorossi in caso di maxi offerta tentennerebbero per realizzare una plusvalenza importante.