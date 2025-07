TOTTI E’ SVINCOLATO: “Puo’ firmare con De Rossi” | Non ci credevano nemmeno i tifosi più folli

I due simboli giallorossi potrebbero tornare “ad incrociarsi” nel prossimo futuro. La notizia che rende felici i tifosi.

Francesco Totti incarna la Roma e la romanità in ogni sua fibra. Nato e cresciuto nella Capitale, ha vestito unicamente la maglia giallorossa per tutta la sua carriera, divenendo per tutti “ottavo re di Roma” e un simbolo di fedeltà assoluta.

Con la maglia della Roma, Francesco Totti ha collezionato un numero impressionante di presenze e gol: 785 presenze complessive e ben 307 reti, che lo rendono il miglior marcatore nella storia del club e il secondo miglior cannoniere di sempre in Serie A con 250 gol.

Daniele De Rossi, un altro “figlio di Roma”, rappresenta un’altra bandiera e un simbolo indiscusso di romanità. Cresciuto nel vivaio giallorosso, ha dedicato quasi tutta la sua carriera alla Roma, mostrando un attaccamento viscerale ai colori e ai valori del club. La sua grinta, il suo carisma e la sua leadership in campo e fuori lo hanno reso “Capitan Futuro”.

De Rossi ha indossato la maglia della Roma per 616 presenze in tutte le competizioni, realizzando 63 gol. Il suo addio, avvenuto dopo 18 anni di militanza, ha segnato la fine di un’era per i tifosi romanisti, che lo hanno sempre considerato un esempio di passione e appartenenza.

Le voci sul ritorno in campo di Totti

Nel corso della scorsa stagione si è diffusa con insistenza la voce di un clamoroso ritorno in campo per Francesco Totti, a distanza di anni dal suo ritiro. L’ipotesi più concreta lo vedeva vestire la maglia del Como, neopromosso in Serie A e con una proprietà ambiziosa. Lo stesso Totti ha alimentato queste speculazioni, dichiarando di aver ricevuto offerte da club di Serie A e di starci “pensando seriamente”.

Nonostante le dichiarazioni di Totti che hanno fatto sognare i tifosi, l’operazione si è poi rivelata una boutade. Il presidente del Como ha smorzato l’entusiasmo, pur riconoscendo l’enorme impatto mediatico che un ritorno del “Pupone” avrebbe avuto. Molti hanno visto in questa “pazza idea” più una mossa di marketing, atta a generare visibilità e sponsorizzazioni.

Nuovo incrocio Totti-De Rossi

Si era aperta la suggestiva ipotesi di un ricongiungimento tra Francesco Totti e Daniele De Rossi nel calcio, seppur in ruoli diversi. L’occasione era legata a Cristian Totti, figlio di Francesco, attaccante che nella stagione 2024/2025 ha giocato 6 partite in Serie C con l’Olbia allenato da Marco Amelia.

Si vociferava di un possibile trasferimento di Cristian all’Ostiamare, squadra di Serie D presieduta proprio da Daniele De Rossi. Questo avrebbe creato un ponte tra le due leggende romaniste. Tuttavia, la possibilità è stata smentita: Cristian ha scelto una carriera dirigenziale nella Totti Soccer School, e De Rossi stesso aveva già escluso questa eventualità