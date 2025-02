Totò Schillaci e l’ultimo chiarimento prima di andare via: “L’ho perdonato per tutto quello che mi ha fatto” | Si sono amati alla follia

In ricordo di Totò Schillaci, arriva l’ultimo chiarimento: “L’ho perdonato per tutto quello che mi ha fatto”

Il 18 settembre dello scorso anno è una data che gli amanti del calcio italiano non potranno mai dimenticare: ovvero il giorno in cui il cuore di Totò Schillaci ha smesso di battere per sempre.

L’eroe delle indimenticabili “Notti Magiche” ha lasciato un vuoto non indifferente a tutti coloro che hanno gridato a squarciagola il suo nome durante il Mondiale Italia ’90 dove è stato l’inatteso protagonista.

Purtroppo le sue condizioni erano andate a peggiorare negli ultimi anni, per via di un tumore al colon che lo aveva colpito nel 2022. Sembrava essersi ripreso, con tanto di partecipazione al programma “Pechino Express”, fino a quando lo scorso anno non ci ha lasciato.

Nel frattempo arrivano delle importanti dichiarazioni da parte di una persona che, proprio con Totò, ha condiviso momenti che difficilmente potrà mai dimenticare e mettere da parte.

Morte Schillaci, la rivelazione di chi lo ha amato: l’incontro pacificatorio

Prima di Barbara Lombardo, Totò Schillaci è stato legato sentimentalmente a Rita Bonaccorso, ovvero la sua prima moglie. Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ la donna ha affrontato diversi argomenti riguardanti il suo ex marito.

Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Il nostro è stato un amore folle. È proseguito come la Guerra dei Roses: una tragedia, finché i protagonisti non si rendono conto di quanto si vogliono ancora bene. Sembra passata una vita da Italia ’90, adesso ne sto vivendo un’altra ancora. Ora vivo a Verona, una città che mi ha accolto bene e che mi ha permesso di ripartire da zero“.

Una scelta, quella di trasferirsi, dovuta a tanti motivi. In primis perché voleva allontanarsi da tutto e tutti. La casa di Palermo, dove viveva con Totò, è finita all’asta. Prima faceva la parrucchiera, ore è una operatrice sociosanitaria. I riflettori non le interessano, nonostante abbia ricevuto offerte per il “Grande Fratello” e “Uomini & Donne”. Il lavoro, quindi, l’ha salvata e le ha fatto dimenticare i momenti più bui. A maggio dello scorso anno scese a Palermo con la figlia. In quella occasione incontrò proprio Totò. Un incontro che, appunto, non potrà mai dimenticare visto che è stato molto significativo.

“L’ho perdonato per quello che ha fatto”: la rivelazione di chi ha amato Totò

“Mi ha chiesto scusa per gli errori commessi nel passato, per i tradimenti, per le bugie, le assenze ed altro. Ma io l’avevo già perdonato, perché è il padre dei miei figli, l’eredità più bella che potesse lasciarmi. Sarei dovuta scendere di nuovo a Palermo a fine settembre, ma Mattia (primogenito, nd), ci disse che la situazione si era aggravata. Sono rimasta un passo indietro per rispetto di Barbara. L’amore è finito da tempo, ma l’affetto è rimasto. L’ultima volta che ho sentito la sua voce è stato due giorni prima che morisse“.

I due si conobbero giovanissimi, a presentarli il fratello di lui, Giuseppe. “Mi invitò al mare a Mondello, mentre facevo la doccia in spiaggia mi fisse e dice “quanto sei bella”. Credo fermamente nella resurrezione, presto o tardi, so che riabbraccerò Totò“.