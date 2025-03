TORNA IN SERIE A E TRADISCE L’INTER: Andrè Onana ha detto sì | Arriva (quasi) gratis

Andrè Onana ritorna in Serie A, clamorosa bomba di calciomercato: tradimento per l’Inter, arriva in “regalo” dallo United

Dopo soli due stagioni, tutt’altro che all’altezza della situazione, Andrè Onana può lasciare il Manchester United e, di conseguenza, la Premier League. L’impatto dell’estremo difensore camerunense è stato tutt’altro che positivo.

Ovviamente, però, le colpe sono da dividere con il resto della squadra che ha deluso (e sta deludendo) tutte le aspettative possibili. Il suo futuro potrebbe continuare ad essere, ancora una volta, in Serie A.

In Italia ci ha giocato per una sola stagione, tra le fila dell’Inter, risultando essere uno dei migliori (se non il migliore) nel suo ruolo. Dopo il trasferimento nel Regno Unito, però, qualcosa è cambiato. Proprio come le sue prestazioni.

Un tradimento, non di poco conto, per la squadra nerazzurra visto che rischia seriamente di vedere l’ex portiere indossare un’altra casacca diversa da quella della squadra campione d’Italia.

Onana ritorna in Serie A, tradimento Inter: lascia la Premier dopo due stagioni

I tifosi dello United, a quanto pare, non si strapperebbero di certo i capelli in merito ad una sua possibile partenza. Anche perché i sostenitori dello storico club inglese non gli hanno mai perdonato le sue clamorose papere in queste due stagioni. Le critiche, quindi, sono all’ordine del giorno per il portiere che non vede l’ora di ritornare in Italia e dimostrare a tutti il proprio valore. Il suo obiettivo è quello di vincere lo Scudetto, cosa non avvenuta nel suo anno in nerazzurro.

In vista della prossima sessione estiva del calciomercato, secondo quanto annunciato dal sito “Fichajes.net“, pare che il Milan stia per tentare uno sgarro nei confronti dei cugini dell’Inter. Ovviamente nel caso in cui dovesse fare le valigie l’attuale numero uno dei rossoneri, Mike Maignan. Le richieste per il transalpino di certo non mancano. In particolar modo dall’estero (Bayern Monaco su tutti) dove lo osservano con estrema attenzione.

Onana, la Serie A lo (ri)attende a braccia aperte: le ultime

Ovviamente non sarà affatto semplice intavolare una trattativa. Non tanto con lo United che, a quanto pare, sarebbe ben lieta di liberarsi di lui dopo aver sborsato ben 50 milioni di euro per averlo. Ma soprattutto per gli altri top club interessati per acquistare il suo cartellino. Attualmente il suo prezzo si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Poco più della metà.

Ed è per questo motivo che il Milan è pronto a giocare d’anticipo con gli altri top club per assicurarsi le sue prestazioni. Per la prossima stagione i rossoneri intendono effettuare una vera e propria rivoluzione. Sotto ogni punto di vista. Dalla dirigenza fino ai calciatori. Non sarà facile nemmeno convincere Onana, soprattutto se il ‘Diavolo’ non dovesse qualificarsi in nessuna competizione europea.