Torna in Italia e ne fa 30: ACCORDO CON IL PISTOLERO PIATEK | Si prende la rivincita in Serie A

Calciomercato Serie A, possibile e clamoroso ritorno del “Pistolero” Krzysztof Piatek: sta per riprendersi la sua rivincita

Il nostro Paese lo conosce fin troppo bene visto che ha militato in ben 4 squadre: Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana. Solamente con i liguri ha dimostrato di essere un attaccante di razza dove aveva una media gol impressionante: quasi una rete a partita.

Poi con i rossoneri le cose non sono andate nel verso giusto. Stesso discorso vale per le sue avventure in viola ed in Campania. Questa volta, però, potrebbe essere diverso per Krzysztof Piatek.

Da due anni milita in Turchia e mai come in questa stagione sta disputando una stagione da urlo. Soprattutto dal punto di vista realizzativo. I numeri per il centravanti polacco parlano forte e chiaro: in tutte le competizioni in cui è sceso in campo ha realizzato ben 30 reti in 44 presenze.

Numeri impressionanti per il classe ’95 pronto a prendersi una sua rivincita personale con il campionato italiano. Una possibilità, quella di un suo ritorno in Serie A, assolutamente da non scartare.

Toh, guarda chi si rivede: Piatek pronto al grande ritorno in Serie A

In quest’ultimo periodo è diventato l’idolo dei tifosi del Basaksehir. Non solo per le sue doti realizzative, ma per l’impegno che mette in ogni partita sul terreno di gioco. Numeri che potrebbero convincere alcuni club italiani a concedergli una seconda chance (a dire il vero una quinta visto che di possibilità ne ha avute eccome).

Il passato è il passato. Non c’è cosa più vera. Ma come riportato in precedenza il 29enne si è esaltato, alla grande, solamente con una squadra: proprio quel Genoa che, oltre a portarlo per la prima volta in Italia, con lui ha vissuto sei mesi da urlo. I rossoblù, per la prossima stagione, potrebbero pensare nuovamente di acquistarlo e ad affidargli le chiavi dell’attacco.

Piatek verso il ritorno in Italia, il club che lo ha lanciato ci prova nuovamente

Un ottimo biglietto da visita quello del centravanti polacco che si ricandida, in maniera anche abbastanza convincente, per giocare nuovamente in Italia. Il Genoa ci prova e intende anticipare la concorrenza delle altre squadre (sia italiane che estere) pronte ad assicurarsi le sue prestazioni.

Il club turco lo considera incedibile, ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse arrivare una offerta convincente: magari 10 milioni di euro. Una plusvalenza non di poco conto per il Basaksheir visto che lo ha prelevato, dai tedeschi dell’Herta Berlino, a parametro zero.