TORNA IN CAMPO PER DISTRUGGERE SINNER | L’organizzazione gli regala la Wild Card: in campo al 1° turno

Il campione italiano si troverà sulla sua strada uno dei tennisti più pericolosi.

Nel tennis, una wild card è un invito speciale concesso a un giocatore per partecipare a un torneo, anche se non ha il ranking o i requisiti necessari per l’accesso diretto. Le wild card sono strumenti discrezionali a disposizione degli organizzatori del torneo e possono essere usate sia nei tabelloni principali sia nelle qualificazioni.

Le wild card vengono assegnate per diverse ragioni: a giovani promesse, ad atleti locali per promuovere l’interesse del pubblico, oppure a campioni rientrati da infortuni prolungati che non hanno ancora recuperato una buona posizione in classifica. Anche ex vincitori di tornei importanti o tennisti con grande appeal mediatico possono riceverle per attrarre spettatori e sponsor.

Ogni torneo ha un numero limitato di wild card disponibili, stabilito dai regolamenti dell’ATP, della WTA o dell’ITF. La trasparenza nella loro assegnazione è spesso oggetto di discussione, poiché la scelta non sempre segue criteri tecnici e può generare polemiche tra atleti esclusi.

Ottenere una wild card è un’opportunità preziosa per un tennista, ma comporta anche una responsabilità: chi la riceve è chiamato a dimostrare di meritarla, onorando l’invito con prestazioni convincenti. Alcuni giocatori hanno saputo sfruttarla per lanciare la propria carriera, trasformando un’occasione concessa in un successo memorabile.

Obiettivo Roland Garros

Proprio grazie a questa possibilità presente nel regolamento del tennis, Nick Kyrgios potrebbe tornare in campo proprio al Roland Garros. Si tratta di uno dei tornei più famosi, che si gioca su terra battuta, superficie notoriamente poco adatta al suo stile di gioco.

Dopo un inizio di stagione deludente con uscite precoci a Brisbane, Australian Open e Indian Wells, e una sola vittoria a Miami, il tennista australiano sembra pronto a rilanciarsi.

L’annuncio del ritorno e la gratitudine ai fan

In un messaggio social, Kyrgios ha ringraziato i fan per gli auguri ricevuti per il suo trentesimo compleanno e ha annunciato il suo prossimo obiettivo: tornare competitivo a Parigi entro tre settimane. Ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto e promesso il massimo impegno per non deludere i tifosi né la sua famiglia.

Un nuovo ostacolo per Sinner che potrebbe imbattersi quindi nel tennista che più di tutti ha parlato di lui e del caso doping con parole di certo non lusinghiere, anzi.