TORNA ALL’INTER, NON GIOCHERAI CON LA NAZIONALE | Cancellato dalla lista dei convocati: il CT lo manda via

Il ct ha rispedito indietro il calciatore nerazzurro, cancellandolo dalla lista dei convocati, per la gioia di mister Simone Inzaghi.

Non poteva esserci sosta più dolce per l’Inter, che nella serata di domenica, battendo l’Atalanta per 2-0 a Bergamo, ha mandato un serio segnale al campionato. È ancora la Beneamata la squadra da battere, e per toglierle lo scudetto ci sarà davvero da faticare. Con questo successo infatti il club meneghino ha messo a 6 punti proprio la squadra di Simone Inzaghi.

Il pareggio maturato a Venezia tra i lagunari e il Napoli però permette allo stesso modo al Biscione di allungare anche sui partenopei, che ora sono a tre punti di distacco. Una situazione che alla vigilia sembrava insperata, e che invece consente a tutto il mondo interista di passare queste due settimane di pausa con maggiore serenità e fiducia nel futuro.

Nelle ultimissime ore però sono arrivate delle altre novità confortanti per la compagine milanese. Un calciatore infatti è stato cancellato dalla lista dei convocati della sua nazionale, e di conseguenza tornerà a Milano per rimanere ad allenarsi ad Appiano Gentile. Una notizia grandiosa dunque per mister Inzaghi, che potrà contare su di lui in queste settimane di lavoro senza partite.

Tanti convocati per il Biscione

Sono diversi i calciatori interisti convocati dalle rispettive nazionali. Visto il valore della squadra milanese infatti gran parte di questi vengono chiamati dalle Federazioni per gli impegni in programma in questi giorni.

Uno di loro però è stato rispedito a casa dal commissario tecnico. Stiamo parlando di Nicola Zalewski. L’esterno polacco era fermo ai box da alcune settimane a causa di un risentimento al soleo della gamba destra, e non riuscirà a recuperare per la doppia sfida della sua Polonia contro Lituania e Malta, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026.

Ottime notizie per Inzaghi

Il ct polacco non ha dunque ritenuto Zalewski pronto per questa doppia sfida, e lo ha dunque rimandato da Simone Inzaghi, che può sicuramente sorridere.

Nei prossimi giorni infatti l’esterno tornerà ad allenarsi agli ordini del tecnico piacentino, che potrà convocarlo già per la sfida della ripresa in programma il 30 marzo contro l’Udinese. Una pedina in più per il mister, che potrà sicuramente fare comodo.