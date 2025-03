Torna a vivere a casa di sua madre: NON HA PIÙ 1 € | Il Brasile, il Mondiale 2006, la Serie A e poi… è finito tutto

Dal sogno del grande calcio all’incubo di essere rimasto senza nemmeno un euro: il fuoriclasse è tornato a vivere in casa con sua madre.

Il mondo del calcio offre fama, ricchezza e privilegi, ma non sempre il successo economico dura per sempre. Sono numerosi i calciatori che, nonostante guadagni milionari, hanno affrontato gravi difficoltà finanziarie dopo il ritiro, spesso a causa di cattiva gestione, investimenti sbagliati o stili di vita eccessivi.

Molti di questi casi sono legati a spese sproporzionate rispetto alle reali possibilità, con ville lussuose, auto di prestigio e abitudini dispendiose che hanno eroso in poco tempo fortune accumulate in anni di carriera. In altri casi, le cause della rovina economica sono legate a truffe subite, divorzi costosi o dipendenze da gioco d’azzardo.

È il caso ad esempio di questa vecchia conoscenza della Serie A e della nazionale brasiliana, con la quale ha preso parte anche al Mondiale del 2006, e che dopo il ritiro è finito in disgrazia, tanto da essere stato costretto a tornare a vivere con sua madre. Sul suo conto corrente bancario non c’è più nemmeno un euro.

Dalla gloria al fallimento

Se pensiamo ad uno dei rimpianti più grandi del calcio brasiliano di sicuro non può che venirci in mente il nome di Adriano. Attaccante forte, robusto, fantasioso e potente, l’Imperatore ha fatto innamorare tutti soprattutto durante la sua permanenza in Serie A, dove ha militato con le maglie di Fiorentina, Parma e Inter.

Ad un certo punto però qualcosa si è spento. L’attaccante, anche a causa di dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti, non ha avuto più la testa per giocare ad alti livelli, avviandosi verso un rapido declino. Ed è proprio da allora che anche la sua situazione dal punto di vista finanziario è crollata definitivamente.

È tornato a vivere con sua madre

Alcune notizie sul suo conto risalenti al 2014 e riportate da blastingnews.com, riportano che Adriano in grosse difficoltà economiche ha dovuto vendere la sua villa.

Dopodiché ha cercato una casa più umile, ma visti gli alti costi è tornato a vivere in una favela di un quartiere non proprio benestante del Brasile insieme a sua madre. Un ritorno alle origini e all’umiltà, con la consapevolezza e il rimorso di aver buttato tutto all’aria.