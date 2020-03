Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, Damiano Tommasi, Presidente dell’AIC, si è espresso così sulla sosta forzata del calcio italiano causata del Coronavirus e sul possibile taglio degli stipendi dei calciatori: «Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito. L’Aic non può imporre ai calciatori di accettati eventuali tagli. Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli. Noi troviamo un’intesa sull’accordo collettivo e sul minimo federale di 30.000 euro lordi all’anno che è molto usato in Lega Pro. Non capisco che tipo di accordo ci propongono anche perché, ripeto, non siamo in grado di obbligare gli associati ad accettarlo. Siamo d’accordo con la Lega di anticipare le ferie estive e di considerare questi giorni come vacanze per ridurre le ferie a luglio. Su questo nessun problema. Sugli stipendi vedremo».