TMW: “Reggina, Grillo saluta: l’esterno firma con l’Athletic Palermo”

Cambio di maglia per Paolo Grillo, esterno offensivo classe 1997 che lascia ufficialmente la Reggina per approdare all’Athletic Palermo, la seconda squadra del capoluogo siciliano guidata da Giorgio Perinetti. A riportarlo è Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.

Il giocatore, 28 anni, originario di Partinico e cresciuto nel settore giovanile del Palermo, aveva raggiunto la Reggina nel dicembre 2024. Ora una nuova avventura lo riporta in Sicilia, dove ha appena firmato il suo nuovo contratto con l’Athletic.

Nel corso della sua carriera Grillo ha indossato numerose maglie tra Serie C e Serie D: Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella, Catanzaro, Vibonese, Messina e Akragas. L’Athletic Palermo punta su di lui per aumentare esperienza e qualità sulle corsie offensive.