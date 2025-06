Ti vogliamo al centro dell’attacco: Pohjanpalo richiamato in Serie A | Breve parentesi a Palermo

Il centravanti finlandese fa gola a molti club della massima serie e non solo, potrebbe già lasciare la Sicilia?

Joel Pohjanpalo è un attaccante finlandese nato a Helsinki nel 1994. Cresciuto nel settore giovanile dell’HJK, ha esordito in prima squadra nel 2011, segnando una tripletta alla sua prima partita. Dopo aver attirato l’attenzione internazionale, nel 2013 è stato acquistato dal Bayer Leverkusen. Tuttavia, ha trascorso gran parte del suo tempo in prestito.

Ha giocato ancora in Germania con Aalen, Fortuna Dusseldorf, Amburgo e Union Berlino, e in Turchia con il Rizespor, dove ha mostrato il suo potenziale realizzando numerosi gol.

Nel 2022, Pohjanpalo si è trasferito al Venezia, dove ha trovato la sua dimensione ideale. In Serie B, è diventato il capocannoniere della squadra, segnando 22 gol nella stagione 2023-2024 e contribuendo alla promozione in Serie A. Il suo impatto è stato immediato anche in massima serie, con 6 gol in 20 partite disputate.

La sua leadership in campo e la sua capacità di segnare lo hanno reso un idolo per i tifosi lagunari. Tuttavia, a febbraio Pohjanpalo ha firmato con il Palermo, anche per aiutare il club veneto dal punto di vista finanziario considerando la maxi offerta dei siciliani.

Pohjanpaolo e i numeri rosanero

Joel Pohjanpalo è approdato al Palermo a febbraio trasferendosi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il contratto firmato con i rosanero è valido fino al 2029, con un ingaggio annuale di 1,2 milioni di euro più bonus. Il suo arrivo ha suscitato un entusiasmo travolgente tra i tifosi, che lo hanno accolto calorosamente allo Stadio Renzo Barbera.

Nelle quindici partite disputate con la maglia rosanero, Pohjanpalo ha realizzato nove gol, inclusa una tripletta contro il Sassuolo, e ha fornito anche tre assist. Questo straordinario rendimento lo ha reso il capocannoniere della squadra, contribuendo in modo decisivo alla risalita dei rosanero verso la zona play off in una parte cruciale della stagione. Un rigore sbagliato nelle ultime giornate del torneo ha probabilmente influito tanto che è rimasto a secco anche nel play off.

Occhi della A sul centravanti

Joel Pohjanpalo si è rapidamente affermato come uno dei giocatori più preziosi del Palermo. Le sue notevoli capacità realizzative e la sua presenza fisica lo rendono un attaccante di spicco, capace di fare la differenza in qualsiasi momento. Non sorprende quindi che diversi club di Serie A abbiano messo gli occhi sul nazionale finlandese.

Tra le squadre accostate a Pohjanpalo c’è il Torino. Il club granata starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta al Palermo per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Tuttavia, l’attaccante sembra essere incedibile per i siciliani, ed è diventato rapidamente un punto di riferimento per la squadra e un beniamino dei tifosi.