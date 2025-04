Ti portiamo al Mondiale per Club: la Juventus anticipa il mercato e lo convoca | Tudor inizia a lavorarci da subito

Si aggregherà alla Juventus per il Mondiale per Club (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli affonda il colpo: il top player sarà a disposizione di Igor Tudor per il Mondiale per Club.

Poche partite separano la Juventus dalla conclusione di una stagione travagliata, che ha visto i bianconeri cambiare allenatore nel mese di marzo. Una scelta legata ai deludenti risultati ottenuti in Champions League (bianconeri out ai playoff) e in Coppa Italia (ai quarti di finale l’Empoli si è imposto a Torino), senza dimenticare i numerosi passi falsi in campionato.

La Serie A vede ora gli zebrati in lizza per centrare un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. Questo, perlomeno, è l’obiettivo che è stato indicato al nuovo tecnico Igor Tudor, vecchia gloria della Signora che ha sostituito Thiago Motta alla Continassa.

Archiviato il torneo, tuttavia, non giungerà ancora il momento di staccare la spina per Locatelli e compagni. Com’è noto, infatti, la Juventus prenderà parte alla prima, storica edizione del nuovo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti d’America a partire da metà giugno. Un impegno che Madama intende onorare al meglio e, in questo senso, si registrano manovre di mercato propedeutiche a rinforzare la rosa in vista dell’esordio nella competizione.

Cristiano Giuntoli avrebbe già definito la trattativa per consegnare a Tudor un primo rinforzo, così da consentirgli di convocarlo quanto prima e di fargli sostenere i primi allenamenti con il gruppo. Va da sé che, più si anticiperanno le tempistiche di inserimento, maggiori saranno i benefici che la Juve potrà ottenere in termini di prestazione dal nuovo giocatore.

COLPO JUVENTUS: giocherà il Mondiale per Club

D’altro canto, proprio in virtù del debutto della manifestazione, rinnovata nel suo format, la FIFA ha introdotto una nuova finestra di calciomercato (dal 1° al 10 giugno) per permettere ai team che parteciperanno al Mondiale di reperire i tasselli utili a potenziare le rispettive rose.

Non solo la Juventus, dunque. Con ogni probabilità, molte altre squadre iscritte alla kermesse internazionale sfrutteranno tale chance. Del resto, non capita ogni giorno di inseguire un sogno del genere ed è più che mai lecito giocarsi tutte le carte a propria disposizione. Giuntoli non ha perso tempo…

Rinforzo per Tudor: la Juventus lo porta in America

Nella fattispecie, si tratterebbe di un cavallo di ritorno. Il Porto sarebbe intenzionato a rispedire immediatamente a Torino Tiago Djaló, attualmente in prestito ai lusitani. Il difensore non solo non avrebbe convinto sul campo, ma avrebbe violato il regolamento del club.

Sarebbe infatti rientrato da una festa oltre l’orario stabilito dai Dragões, i quali vorrebbero risolvere subito il contratto di prestito. La palla, nel caso passerebbe alla Juventus: meglio trattenere il calciatore in squadra e portarlo al Mondiale o trovargli un’altra sistemazione?