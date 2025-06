TI DIAMO LA MAGLIA NUMERO 10, CI PORTI IN SERIE A? Arnautovic accetta una sfida incredibile: promozione al primo anno

Il fortissimo centravanti ex Inter della nazionale austriaca potrebbe decidere di sposare un progetto importante del campionato cadetto.

La recente stagione di Serie B ha visto un esito avvincente per la promozione in Serie A. A conquistare la massima categoria sono state il Sassuolo, vincitore del campionato e tornato dopo un solo anno di purgatorio, e il Pisa, che ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo un’assenza di 34 anni. La terza squadra a guadagnarsi un posto nell’élite del calcio italiano è stata la Cremonese, capace di superare i play off.

Guardando al prossimo campionato si preannuncia una lotta serratissima per la promozione, con diverse squadre che puntano apertamente alla vittoria finale. Tra le favorite spiccano sicuramente il Palermo, forte di un progetto ambizioso e di voglia di riscatto dopo le ultime annate e il Monza, che mira a un pronto ritorno in Serie A dopo la retrocessione.

Non mancano le outsider che potrebbero sorprendere nel corso della stagione. L’Empoli, retrocesso dall’ultima Serie A, cercherà di replicare la risalita immediata già avvenuta in passato. Anche il Venezia si propone come una candidata seria. Non va sottovalutato lo Spezia, che ha dimostrato la sua capacità di giocarsi i play off e cercherà di migliorare ulteriormente.

Il campionato cadetto si conferma quindi come uno dei più equilibrati e imprevedibili del panorama calcistico italiano. La presenza di squadre con ambizioni di promozione diretta promette un torneo ricco di emozioni.

Arnautovic non è ancora tramontato

Le ultime stagioni di Marko Arnautovic all’Inter hanno visto l’attaccante austriaco contribuire alla causa nerazzurra, seppur non sempre da protagonista. Arrivato dal Bologna nell’estate del 2023 ha collezionato un totale di 45 presenze tra Serie A e coppe, mettendo a segno 9 gol.

Il contratto di Arnautovic con l’Inter è in scadenza al 30 giugno. Nelle scorse settimane, il giocatore stesso ha annunciato l’addio al club nerazzurro, confermando che la sua avventura a Milano è giunta al capolinea. Adesso per lui potrebbe iniziare presto una nuova avventura.

Il rilancio dalla Serie B?

Marko Arnautovic, disponibile a parametro zero, rappresenta un’opportunità interessante per molte squadre, sia in Serie A che in Europa. La sua esperienza internazionale, la fisicità e la capacità di incidere lo rendono una punta di lusso. Nonostante i 36 anni, l’attaccante austriaco ha dimostrato di poter ancora dire la sua.

Tuttavia, non è da escludere che Arnautovic possa considerare anche di scendere di categoria, qualora arrivasse un’offerta da una “big” della Serie B con concrete ambizioni di promozione. Club come il Palermo e il Monza, che puntano al ritorno nella massima serie, potrebbero farci un serio pensierino, offrendo al giocatore un ruolo da protagonista. Anche la Sampdoria, qualora dovesse rimanere in Serie B, potrebbe tentare l’affondo.