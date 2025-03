Ti abbiamo scelto: sarai il nostro nuovo allenatore | IGOR TUDOR TORNA IN SERIE A: in panchina dal 1° luglio per vincere lo Scudetto

Serie A, clamoroso ritorno di Igor Tudor: il croato è stato scelto per guidare il club. Obiettivo vincere lo scudetto

La sua ultima esperienza da allenatore con la Lazio non si era conclusa nel migliore dei modi. Dopo aver portato i biancocelesti ad una importante qualificazione in Europa League sono iniziati i primi strascichi con Claudio Lotito.

Idee diverse quelle del numero uno del club ed anche dell’allenatore. L’unica soluzione possibile era quella di prendere due strade completamente diverse. Proprio quanto accaduto al termine della passata stagione.

Il periodo alla Lazio, però, è soltanto un lontano ricordo per Igor Tudor che, a meno di un anno dalla sua ultima esperienza in panchina, è pronto a ripartire. Lo farà, però, al termine del campionato quando dovrebbe essere annunciato dal suo possibile e prossimo club.

La voglia di ripartire per l’ex difensore della Juventus è tantissima. A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato direttamente il noto esperto di mercato e giornalista di ‘Sportitalia‘, Alfredo Pedullà.

Serie A, Tudor pronto a ritornare in pista: annuncio in estate

Come riportato in precedenza la voglia di ritornare presto a lavorare per il nativo di Spalato è tantissima. Ovviamente, però, alle condizioni giuste. Proprio per non fare gli stessi errori che si sono verificati nella sua ultima esperienza nella Capitale, sponda biancoceleste. Tudor non ha alcuna intenzione di essere chiamato a stagione in corso, ma di partire dall’inizio. Tanto è vero che, nell’ultimo periodo, ha rifiutato ben due offerte provenienti dall’estero ed una dall’Italia.

Magari con un progetto convincente e vincente. Quello che, tra qualche mese, potrebbe seriamente presentargli l’Atalanta. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto la ‘Dea’, al termine di questa stagione, si separerà da Gian Piero Gasperini. Il nativo di Grugliasco ha fatto capire, nelle ultime settimane, che la sua avventura con gli orobici sembra essere arrivata alla conclusione. Per sostituirlo, appunto, i Percassi pensano seriamente a Tudor.

Tudor, manca solamente l’ufficialità: in estate è pronto a rimettersi in gioco

Non è un mistero che tra l’Atalanta ed il tecnico croato ci sia un bel feeling. Lo stesso che è pronto a concretizzarsi mettendo il tanto e famoso “nero su bianco” sul contratto. Per parlare di una vera e propria trattativa, però, ce ne vuole eccome. A garantire per il mister il direttore sportivo D’Amico che, oltre a conoscerlo molto bene, stravede per lui ed apprezza il suo modo di lavorare con i calciatori.

Da precisare, però, che l’Atalanta sta valutando anche altri profili come quelli di Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Anche se l’ex Udinese e Lazio sembra essere in netto vantaggio. Firme non ce ne sono, ma potrebbero arrivare molto presto.