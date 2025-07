Thuram, ULTIMORA INTER: c’è un cavillo nel contratto | La clausola è scattata nella notte

Sono giorni complicati per l’attaccante francese.

Il rapporto tra Marcus Thuram e l’Inter si è rivelato, sin dal primo giorno, sorprendentemente solido e positivo. Arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, l’attaccante francese ha saputo conquistare in fretta l’ambiente nerazzurro grazie alle sue qualità tecniche, alla generosità in campo e a una forte intesa con Lautaro Martinez. Il suo impatto è stato immediato, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello scudetto nella stagione 2023/24.

Thuram si è inserito con naturalezza nello spogliatoio, mostrando personalità ma anche umiltà. Il suo stile di gioco, dinamico e potente, ha arricchito il reparto offensivo dell’Inter, diventando una delle armi più temute del campionato. L’intesa con Simone Inzaghi è sempre stata solida, così come l’apprezzamento da parte della dirigenza, che ne ha sempre elogiato professionalità e rendimento.

Non sono mancati momenti delicati, come le recenti tensioni interne seguite all’eliminazione dal Mondiale per Club e allo sfogo pubblico di Lautaro. In quel contesto, Thuram ha preso posizione in favore di Calhanoglu, scelta che aveva sollevato qualche malumore. Tuttavia, da ambienti nerazzurri filtra un clima disteso: la situazione è rientrata e il gruppo ha ritrovato compattezza.

Oggi il legame tra Thuram e l’Inter resta forte, anche dopo la scadenza della clausola rescissoria da 85 milioni di euro che lo aveva reso vulnerabile a possibili offerte. Ora il club ha pieno controllo sul suo futuro, e il francese appare sempre più centrale nel progetto nerazzurro.

Scaduta la clausola da 85 milioni

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo: è ufficialmente scaduta la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel contratto di Marcus Thuram. Per tutta la durata della clausola, il club nerazzurro ha vissuto con una certa apprensione, consapevole che una big europea avrebbe potuto strappargli l’attaccante semplicemente pagando la cifra prevista.

Con la clausola non più attiva, la società guidata da Marotta e Ausilio torna ad avere pieno controllo sul cartellino del giocatore. Una certezza importante in un momento delicato, segnato dall’eliminazione dal Mondiale per Club e dalle recenti tensioni interne, con lo sfogo di Lautaro Martinez e il successivo intervento di Marotta. In questo contesto, Thuram ha preso posizione sui social in favore di Calhanoglu, ma da ambienti nerazzurri si parla di una polemica ormai rientrata.

L’Inter ora detta le condizioni

Durante il periodo di validità della clausola, Manchester United e Arsenal avevano mostrato interesse per Thuram, senza però mai avanzare offerte formali. La scadenza della clausola cambia radicalmente lo scenario: il giocatore non è più acquistabile a prezzo fisso e ogni eventuale trattativa dovrà ora passare da una negoziazione diretta con l’Inter.

Ciò non esclude del tutto una possibile cessione in estate, ma ora i presupposti sono chiari: l’Inter ha il coltello dalla parte del manico e potrà valutare ogni proposta con serenità e alle proprie condizioni.