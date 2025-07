Thuram: SCAMBIO IN SERIE A | La magia è durata solo due anni, ecco il sostituto

C’è maretta in casa interista con più di un calciatore che avrebbe le valigie pronte per cambiare aria. Cosa succede.

L’Inter ha partecipato al Mondiale per Club, un’esperienza che ha portato nelle casse nerazzurre un incasso considerevole. Nonostante l’eliminazione agli ottavi, il club ha guadagnato circa35 milioni di euro in premi partita e bonus di partecipazione.

Il percorso dell’Inter nel torneo è iniziato con un pareggio per 1-1 contro il Monterrey, una gara combattuta in cui Lautaro Martinez ha segnato il gol del pari. Successivamente, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie, superando l’Urawa Red Diamonds per 2-1 e il River Plate per 2-0, risultati che hanno permesso di avanzare al turno successivo.

Tuttavia, l’avventura si è interrotta agli ottavi di finale in modo amaro. L’Inter ha subito una sconfitta per 0-2 contro il Fluminense, un risultato inatteso che ha posto fine alle speranze di proseguire nel torneo.

La sconfitta ha scatenato la reazione del capitano Lautaro Martinez, che si è sfogato pubblicamente con parole dure nei confronti della squadra. “Chi vuole restare, resti; chi non vuole restare, vada via” ha dichiarato, esprimendo la sua frustrazione per l’atteggiamento di alcuni compagni.

Molti calciatori con la valigia

L’Inter, dopo i primi colpi in entrata, si prepara a un’estate di movimenti anche sul fronte delle uscite. Hakan Calhanoglu è uno di questi: il centrocampista turco sembra orientato all’addio, con voci che lo accostano al Galatasaray e al Manchester United. La sua eventuale partenza potrebbe generare una significativa plusvalenza.

Anche la situazione di Denzel Dumfries è da monitorare attentamente. Il laterale olandese ha una clausola rescissoria attiva di circa 20-30 milioni di euro valida fino a metà luglio, rendendolo un’opportunità di mercato per diversi club, tra cui il Barcellona che ha mostrato interesse. Davide Frattesi cerca maggiore spazio e continuità. Il centrocampista piace molto all’Atletico Madrid, che si è mosso concretamente.

Se va via anche Thuram…

I rumors su un possibile addio di Marcus Thuram si fanno sempre più insistenti. L’attaccante francese, reduce da un’ottima stagione, ha attirato l’interesse di numerosi top club europei, pronti a presentare offerte importanti. La sua clausola rescissoria non spaventa le squadre che vedono in lui un profilo ideale per rinforzare i rispettivi attacchi.

Se Thuram dovesse effettivamente lasciare Milano, l’Inter avrebbe già individuato il suo potenziale successore: Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, vice-capocannoniere dell’ultima Serie A, è il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. L’Inter punterebbe forte su di lui per formare una nuova coppia con capitan Martinez.