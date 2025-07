THURAM, lo ha chiamato il fratello: “Giocare insieme è un sogno” | Tifosi della Juve impazziti

I fratelli Thuram hanno più volte espresso il desiderio di giocare insieme, questa voce ha fatto impazzire i social e non solo.

Due delle big italiane, Juventus e Inter, hanno partecipato al Mondiale per Club vivendo percorsi simili ma con incassi differenziati. L’Inter ha concluso la sua avventura agli ottavi, incassando un totale di circa 33 milioni di euro. Il suo percorso ha visto un pareggio contro il Monterrey e due vittorie decisive: 2-1 contro gli Urawa Red Diamonds e contro il River Plate.

La Juventus, dal canto suo, ha terminato il torneo con un incasso stimato attorno ai circa 30 milioni di euro. La fase a gironi è stata brillante con un 5-0 contro l’Al Ain e un 4-1 contro il Wydad, ma tuttavia, l’ultima partita del girone ha visto una pesante sconfitta per 2-5 contro il Manchester City, che ha influito sul piazzamento.

Entrambe le squadre hanno però incontrato un ostacolo insormontabile agli ottavi di finale. L’Inter è stata eliminata dal Fluminense, subendo una sconfitta per 2-0, che ha posto fine al sogno nerazzurro di proseguire nella competizione.

Anche la Juventus si è fermata agli ottavi, affrontando il Real Madrid in un match ad alta tensione. I bianconeri sono stati sconfitti per 1-0, con la rete decisiva di Gonzalo Garcia.

Acque non calme in casa Inter

L’Inter sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice, segnato da una serie di delusioni che hanno scosso l’ambiente. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il PSG, a cui è seguito l’addio di Simone Inzaghi, l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club per mano del Fluminense ha aggiunto ulteriore amarezza.

A complicare il quadro, le tensioni interne emerse dopo lo sfogo di Lautaro Martínez sul campo e la successiva replica di Hakan Calhanoglu sui social. Queste frizioni potrebbero non essere isolate; le voci di mercato si intensificano, e non è escluso che altri giocatori, insoddisfatti dell’andamento recente o delle dinamiche interne, possano chiedere la cessione.

Il futuro di Marcus Thuram

Le voci su un possibile addio di Marcus Thuram dall’Inter stanno iniziando a circolare sui media, alimentate dalla presenza di una clausola rescissoria di circa 80 milioni di euro nel suo contratto. La situazione contrattuale del francese, che lo rende un profilo interessante per molti top club europei, potrebbe spingere l’attaccante a valutare nuove opportunità.

Parallelamente, sui social, i tifosi della Juventus hanno iniziato a sognare in grande, ipotizzando un ricongiungimento di Marcus con il fratello Khéphren Thuram in maglia bianconera. I due fratelli, infatti, hanno più volte dichiarato pubblicamente che “giocare insieme sarebbe un sogno”. Questo scenario, seppur al momento una suggestione, accende le fantasie dei tifosi.