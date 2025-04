THOMAS MULLER IN SERIE A: con te possiamo sognare lo Scudetto | Operazione pazza dopo il Mondiale per Club

Colpo di calciomercato da parte di un club di Serie A: dopo il Mondiale per Club arriverà dal Bayern Monaco Thomas Muller per puntare al tricolore.

Storicamente la Serie A è da sempre un crocevia di grandi talenti del calcio internazionale. Negli anni i più grandi giocatori sono passati dal nostro campionato: da Diego Armando Maradona a Ronaldo “Il Fenomeno”, da Marco Van Basten a Cristiano Ronaldo, soltanto per citarne alcuni. Un elenco destinato ad allungarsi già nel breve periodo, grazie a un colpo sensazionale.

È ormai prossimo all’approdo in Italia l’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller. Il tedesco è senza dubbio uno dei calciatori più completi degli ultimi 30 anni e farebbe le fortune di qualsiasi squadra, nonostante una carta d’identità non più verdissima (è nato nel 1989, ndr).

Nella fattispecie, il suo acquisto (che avverrebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il club bavarese) si rivelerebbe propedeutico alla conquista dello scudetto. La sua prossima squadra, infatti, nutre ambizioni tricolori, che vorrebbe cercare di concretizzare già a partire dalla prossima stagione, così da regalare una grandissima soddisfazione a tutta la tifoseria.

Muller, in questo senso, potrebbe davvero essere l’uomo giusto al posto giusto. La sua enorme esperienza internazionale, unita alla sua voglia di trionfare anche al di fuori della Germania, potrebbero rivelarsi fattori determinanti per supportare i sogni della dirigenza e di tutti i sostenitori. L’allenatore, informato del suo probabile arrivo, si frega già le mani e inizia a pianificare tattiche e schemi che includano il 35enne.

COLPO MULLER IN SERIE A: obiettivo scudetto

Stando a quanto hanno riferito i colleghi della “Bild”, sarebbe stato il Bayern Monaco a scegliere di non offrire un rinnovo di contratto a colui che da 25 anni indossa la casacca della compagine tedesca. La prossima sarà quindi, con ogni probabilità, l’ultima avventura della carriera di Thomas Muller e immaginare di concluderla nel Belpaese offre senz’altro grandi stimoli al diretto interessato.

Seguirebbe, di fatto, le orme di un suo illustre connazionale: si tratta di Miroslav Klose, che lasciò i bavaresi per accasarsi alla Lazio, vivendo una parentesi entusiasmante e ricca di gol. Per Muller, però, la nuova destinazione non coinciderà con il club capitolino.

Operazione clamorosa di calciomercato: arriva Thomas Muller

Nonostante le voci inerenti a un interessamento del Los Angeles FC, l’opzione Italia sembra essere quella che ha più preso quota per Muller. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina, che con il suo acquisto aggiungerebbe un top player alla rosa e potrebbe davvero tentare l’assalto ai primi posti della classifica.

La pista potrebbe scaldarsi a stretto giro di posta: la “Bild” parla di una possibile accelerata in prossimità o subito dopo il Mondiale per Club.