THEO HERNANDEZ PREPARA IL GRAN TRADIMENTO: resta in Serie A per distruggere il Milan | 28 milioni di euro e affare fatto

L’esterno francese del Milan potrebbe clamorosamente restare in Serie A ed andare ad una rivale dei rossoneri. Mercato in fermento.

Il Milan si prepara a una rivoluzione dopo l’esclusione dalle coppe europee: il club ha puntato su Igli Tare come nuovo direttore sportivo e su Massimiliano Allegri in panchina. La strategia di base è semplice: ridurre costi, valorizzare talenti, ricostruire l’identità. Dopo una stagione deludente che ha fatto perdere al club circa 80 milioni di mancati introiti Champions, si vuole ripartire.

Con Tare in cabina di regia, sono attese diverse cessioni eccellenti: è già stato ceduto Tijjani Reijnders, che passa al Manchester City per circa 70 milioni di euro bonus inclusi; insieme a lui potrebbero salutare almeno altri 4-5 giocatori già individuati per generare plusvalenze. Tare è convinto che liberare risorse consentirà di costruire una rosa equilibrata e competitiva.

Dopo la scelta di Allegri, profilo pragmatico e vincente, il Milan intende puntare su giovani capaci di crescere insieme al progetto. Tare ha già dimostrato alza la persuasione nel mercato, come con Milinkovic‑Savic e Immobile alla Lazio. L’obiettivo è ambizioso: tornare in Europa più robusti e con strutture dirigenziali solide.

Il nuovo Milan partirà da un rifondazione a tutto tondo: cessione di asset di valore, ricostruzione della rosa per l’avvio di un nuovo progetto con giovani che possono crescere insieme al club, ma soprattutto un allenatore esperto in panchina che conosce bene l’ambiente e un ritrovato ordine in società.

Capitolo Theo Hernandez

Theo Hernandez ha vissuto una stagione critica, segnata da errori e atteggiamenti controversi. L’espulsione determinante contro il Feyenoord in Champions League, dovuta a due ammonizioni evitabili, è costata al Milan l’accesso agli ottavi. La società, delusa dall’errore, ha rallentato nelle trattative per il rinnovo che ora appare quasi impossibile.

La dirigenza ha fatto sapere che l’addio di Hernandez è ormai inevitabile, vista la distanza tra richieste e valutazioni. Per evitare di perderlo a zero, visto il contratto in scadenza a giugno 2026, il Diavolo cederà il francese per continuare a inserire liquidità nelle proprie casse.

Theo resta in Serie A?

Il futuro di Theo Hernandez è sempre più incerto. Sembrava che il terzino francese fosse a un passo dal ritorno all’Atletico Madrid, tuttavia nelle ultime ore, la trattativa con i Colchoneros pare essere saltata a causa di un ripensamento sulle cifre da parte del club spagnolo, ma non è escluso che i rossoneri ritenessero l’offerta da circa 20 milioni troppo bassa.

La situazione ha riacceso l’interesse di altri grandi club italiani, con Juventus e Napoli che starebbero monitorando da vicino la situazione. Il Milan, dal canto suo, non sarebbe intenzionato a cederlo ad una diretta rivale. Tuttavia, di fronte a un’offerta concreta nell’ordine dei 28-30 milioni di euro, i rossoneri potrebbero essere costretti a prendere in considerazione l’addio.