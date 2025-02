Theo Hernandez alla Juventus: non è più un sogno ma è realtà | Giuntoli ha cucinato il capolavoro

Theo Hernandez alla Juventus, affare tutt’altro che impossibile: Giuntoli sta preparando un altro colpo dei suoi

Nell’ultima sessione del calciomercato invernale le possibilità che Theo Hernandez potesse lasciare il Milan erano decisamente alte. Basse, invece, le possibilità di un suo trasferimento al Como che, a dire il vero, era l’unica squadra fortemente interessata al terzino.

I lanari, per il forte terzino della nazionale francese, erano arrivati addirittura ad offrire ben 40 milioni di euro. Una cifra che, però, non è stata ritenuta congrua dal club di via Aldo Rossi che l’ha rispedita al mittente.

Questo, però, non toglie assolutamente il fatto che i lombardi possano riprovarci in estate. Così come non lo è il fatto che la Juventus possa tentare un assalto al giocatore che sembra, sempre più vicino, ad un addio ai rossoneri.

Lo sa bene Cristiano Giuntoli che è pronto a cucinare un altro dei suoi capolavori. I tifosi della “Vecchia Signora”, intanto, iniziano già a sognare un suo possibile approdo in quel di Torino.

Theo Hernandez, il trasferimento a Torino è tutt’altro che impossibile

Un inizio di stagione tutt’altro che esaltante per Theo Hernandez che, in più di qualche partita, sembrava essere l’esatto opposto che i suoi tifosi e gli amanti del calcio avevano apprezzato in lui in passato. Adesso con Sergio Conceicao in panchina, e dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, qualcosa sembra essere cambiato. O almeno questo è quello che sperano i sostenitori del “Diavolo”. Anche perché le ultime prestazioni, tra campionato e Champions League, hanno lasciato parecchio a desiderare.

In più di una occasione il francese è apparso molto disinteressato. Lo si è capito anche dal fatto che la fascia di capitano è finita sul braccio di Mike Maignan. Secondo quanto annunciato dalla “Gazzetta dello Sport” il suo futuro a Milano non è così roseo. Di questo è pronto ad approfittarne la Juventus che, già in passato, ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti. Giuntoli, intanto, studia la migliore offerta da proporre al club rossonero per il suo calciatore.

Hernandez, sulla sua strada solo la Juve (per ora): un club si tira indietro

Attualmente percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro e mezzo a stagione. Il suo obiettivo è quello di prolungare e di avere un aumento. Peccato, però, che la società sia del tutto contraria. Soprattutto dopo le ultime prestazioni fornite in campo.

A tirarsi fuori dalla corsa per il terzino (per la gioia della Juventus) è il Bayern Monaco che, negli ultimi giorni, ha rinnovato il contratto ad Alphonso Davies che sembrava essere un “promesso sposo” del Real Madrid.