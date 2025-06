THEO ADDIO: Milan, rottura clamorosa, avventura agli sgoccioli, Tare è alla prima ‘Mission Impossibile’

Continua il tira e molla tra l’esterno mancino francese e la società rossonera per definire il suo futuro. Probabile l’addio.

Theo Hernández è stato un pilastro del Milan dal 2019, quando è stato acquistato dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Da allora, ha accumulato oltre 250 presenze ufficiali con la maglia rossonera, segnando 33 gol, di cui 30 in Serie A, stabilendo un record per un difensore del club.

Nella stagione appena conclusa Hernández ha disputato 30 partite di campionato, realizzando 4 gol e fornendo 4 assist. Ha anche collezionato 3 presenze in Coppa Italia e 10 in Champions League. Il suo contributo offensivo è stato altalenante, ma con gol decisivi come quello contro il Como.

Oltre alle sue qualità tecniche individuali, Hernández è noto per la sua velocità e capacità di spingersi in avanti, caratteristiche che lo rendono uno dei terzini sinistri più apprezzati in Europa. La sua presenza in campo è da sempre determinante, sia in fase difensiva che offensiva, nonostante qualche sbavatura di troppo.

Theo Hernández ha scritto pagine importanti nella storia recente del Milan, diventando uno dei difensori più prolifici e amati dai tifosi rossoneri. Tuttavia, ad oggi, il suo futuro è tutto da scrivere, sia in termini calcistici che di semplici rapporti con tutto l’ambiente rossonero.

Aspre critiche

Theo Hernández è stato oggetto di aspre critiche da parte dei tifosi del Milan dopo l’espulsione rimediata nella partita di Champions League contro il Feyenoord. Il difensore francese, già ammonito, ha simulato in area di rigore al 51° minuto, ricevendo il secondo cartellino giallo e lasciando la squadra in dieci uomini. Questo episodio ha compromesso le possibilità di qualificazione del Milan, suscitando l’indignazione dei tifosi.

In seguito alla partita, Hernández ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social, esprimendo “un’immensa frustrazione” e chiedendo scusa ai compagni e ai tifosi per l’espulsione. Tuttavia, le sue scuse non hanno placato completamente le critiche.

Mission Tare: rinnovo o addio per Theo

Theo Hernández è sempre più lontano dal Milan. Il contratto del terzino francese scade nel 2026, ma il rinnovo non è mai decollato. La sua posizione, dopo questa disastrosa stagione, si è ulteriormente indebolita. Il club sta quindi ancora valutando del futuro del calciatore francese.

Nei prossimi giorni, Theo incontrerà il direttore sportivo Igli Tare per discutere le strategie del club. Se non dovessero arrivare proposte adeguate, il giocatore potrebbe decidere di rimanere fino alla scadenza del contratto o accettare offerte durante il mercato estivo. Indipendentemente dalle decisioni future, il Milan sta già monitorando potenziali sostituti per la fascia sinistra, come Firpo del Leeds e De Cuyper del Brugge.