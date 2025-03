Telefonata al direttore sportivo: PROVA A CONVINCERE CONTE | Coltellata al cuore dalla Serie A

Saltano tutti gli equilibri del nostro campionato: il direttore sportivo proverà a portare subito Antonio Conte sulla panchina.

Antonio Conte è uno dei tecnici più apprezzati nel panorama calcistico, noto per la sua capacità di trasformare le squadre che allena in gruppi forti e vincenti. Il suo grande lavoro si distingue per l’approccio tattico meticoloso, la preparazione fisica intensa e il suo forte carisma, che spingono tutti a dare il massimo.

Lo abbiamo visto in passato nei vari club per cui è passato, dove ha vinto tanto. Lo stiamo vedendo anche nella stagione attuale al Napoli, dove sta conducendo la compagine azzurra alla lotta scudetto, nonostante lo scorso anno abbia faticato parecchio in campionato e non solo. Detto ciò è chiaro dunque che il tecnico salentino sia uno degli allenatori più desiderati presenti sulla piazza.

E proprio a tal proposito nel corso delle ultime ore stanno aumentando a dismisura le voci sul suo futuro. Il mister è nei radar di diversi club, ma uno in particolare sembra voler spingere per portarselo a casa, tanto che avrebbe già incaricato il proprio direttore sportivo di provare a convincerlo. Adesso tutti gli equilibri della Serie A rischiano di essere stravolti.

Conte cambia subito panchina

Sono tanti i club di livello nel nostro campionato e non solo che in estate cambieranno guida tecnica. Dalla Juve alla Roma, passando per il Milan. Anche il Diavolo infatti con tutta probabilità prenderà un nuovo allenatore dando il benservito a Sergio Conceicao.

Detto ciò è ovvio che in casa rossonera si stanno valutando diversi nomi, e ad oggi uno dei preferiti è proprio quello di Antonio Conte. Il tecnico leccese piace molto alla società proprio per i motivi sopra indicati, tanto che in quel di Milanello si sta studiando una strategia ben precisa per provare a prenderlo.

Il ds lo porta nel club

Oltre al tecnico il Milan prenderà anche un nuovo direttore sportivo, e il nome che al momento pare in vantaggio è quello di Fabio Paratici.

E proprio al dirigente in questione, qualora venisse assunto, il Diavolo chiederà come primo compito quello di portare a Milanello Antonio Conte. Una mossa che se andasse in porto cambierebbe del tutto gli equilibri del calcio italiano.