Te ne torni in Premier League: Juve, il “pupillo” di Thiago Motta ha finito il suo tempo

La Vecchia Signora lavora alacremente sulle uscite per cercare di evitare perdite o addirittura creando plusvalenze.

La Juventus sta vivendo un’estate di mercato particolarmente movimentata, con un’intensa attività sia in entrata che in uscita. Per il centrocampo, l’ultimo nome che circola con insistenza è quello di Granit Xhaka, un profilo che era stato accostato anche al Milan, a dimostrazione del suo valore e della sua duttilità.

Parallelamente, la dirigenza bianconera monitora con attenzione altri nomi per la mediana, tra cui Wilfred Ndidi, Florentino Luís, Morten Hjulmand e Yves Bissouma. Questi giocatori, noti per la loro fisicità e qualità, rappresentano obiettivi primari per rafforzare un reparto cruciale per le ambizioni future del club.

In difesa, l’idea di portare a Torino Aymeric Laporte rimane concreta, affiancato da possibili rinforzi come Dávid Hancko, Jhon Lucumí e Stiven Boyomo. Per le fasce laterali, i nomi caldi includono Silvan Widmer, una vecchia conoscenza del calcio italiano, Joaquín Piquerez e Wesley, a testimonianza di una ricerca di profili adatti a diverse esigenze tattiche.

L’attacco è il reparto più “bollente” e ricco di suggestioni. I sogni proibiti della dirigenza rimangono Jadon Sancho e Victor Osimhen, ma non si perdono di vista alternative interessanti come Nicolas Jackson del Chelsea e il giovane Noah Emegha. Allo stesso tempo, si lavora incessantemente per assicurare la permanenza di Randal Kolo Muani e Francisco Conceição, considerati elementi chiave per il futuro offensivo della squadra.

Valigia pronta per alcuni profili

La Juventus sta intensificando il lavoro sul fronte delle uscite, un aspetto cruciale per sfoltire la rosa e generare liquidità da reinvestire. Tra i nomi con la valigia praticamente pronta spicca Timothy Weah, con l’Olympique Marsiglia tra le squadre interessate. Anche il giovane esterno Mbangula potrebbe lasciare Torino, con Bologna e Fulham tra le possibili destinazioni.

Si registra inoltre un sondaggio della Lazio per Nico González. Il caso più delicato, però, resta quello di Dušan Vlahović. La dirigenza bianconera sta lavorando intensamente alla sua cessione, con diversi club italiani, ma anche in Premier, Ligue 1, Turchia e Arabia Saudita, che monitorano attentamente la situazione del centravanti serbo.

Ai saluti il mediano brasiliano

La Juventus sta attentamente valutando le cessioni per ottimizzare la rosa e generare fondi da reinvestire, garantendo al contempo maggior minutaggio a chi ha giocato poco con Motta e Tudor. Tra i nomi in uscita c’è anche e soprattutto Douglas Luiz, che dopo grandi aspettative la scorsa estate, ha deluso con sole 27 presenze e 877 minuti senza gol, non riuscendo a imporsi come previsto.

Il West Ham ha mostrato forte interesse per il centrocampista brasiliano, e le trattative per una possibile cessione stanno procedendo. La Juventus, dal canto suo, non può permettersi una cessione a titolo definitivo per evitare una minusvalenza a bilancio, per questo si lavora al prestito con obbligo o diritto di riscatto.