TARE HA PRESO UN FENOMENO: classe 2008, non lo conosceva nessuno | Ora vale una fortuna

Il club rossonero è tra i più attivi sul mercato e oltre a rifondare la rosa punta anche a colpi per il futuro.

Il Milan sta attraversando una fase di profonda rifondazione, guidata dall’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Questa nuova configurazione dirigenziale e tecnica mira a costruire una squadra competitiva e solida, capace di lottare per i massimi traguardi.

Il primo acquisto ufficiale che ha dato il via a questa nuova era è stato Samuele Ricci, centrocampista metronomo, proveniente dal Torino. Subito dopo, un colpo di grande risonanza ha scosso l’ambiente rossonero: l’arrivo di Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, un colpo a parametro zero, porta in dote esperienza, visione di gioco e leadership.

Per rafforzare le fasce difensive, il Milan sta monitorando con attenzione due profili interessanti: Marc Pubill, terzino destro in forza all’Almería, e Fran García, terzino sinistro del Real. Entrambi i giocatori sono considerati ideali per le loro capacità di spinta e la solidità difensiva.

Una volta definiti gli innesti in difesa, l’attenzione del club si sposterà con forza sull’attacco. Il sogno nel cassetto della dirigenza e in particolare di Allegri, rimane Dusan Vlahovic. Nonostante la complessità dell’operazione, il Milan farà un tentativo per portare a Milano il centravanti serbo.

Valigia pronta per tanti rossoneri

Il Milan è protagonista di un mercato particolarmente movimentato, con diverse cessioni già concluse e altre in programma. Il club rossonero ha già salutato Tijjani Reijnders, passato al Manchester City, e Theo Hernández, che si è trasferito all’Al-Hilal.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello, Yacine Adli è corteggiato da Bologna, Cagliari e Cremonese. Per Ismaël Bennacer si profila un possibile trasferimento al Real Betis, mentre Noah Okafor piace al Besiktas. Il portiere Marco Sportiello è conteso tra Atalanta e Cremonese. Per il difensore Malick Thiaw, l’interesse del Como rimane sempre molto forte.

Colpo in prospettiva

Il Milan ha quasi completato l’acquisto di Yanis Messaoudi, talentuoso difensore classe 2009 proveniente dal Racing Club de France. L’accordo è praticamente chiuso e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. Messaoudi, già paragonato in Francia a Leny Yoro del Man Utd.

Considerato un profilo importante e abile nella costruzione del gioco dal basso, con un ottimo tempismo negli interventi, Messaoudi si inserisce nel progetto Milan Futuro. L’obiettivo non è solo rinforzare le giovanili, ma anche accompagnarlo in un percorso di crescita graduale che lo porti a vestire la maglia della prima squadra.