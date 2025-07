TARE E’ IN MISSIONE A TORINO | Era un pupillo di Allegri: ora va al Milan per due soldi

Possibile intreccio di mercato tra il Diavolo e la Vecchia Signora, il tecnico rossonero potrebbe riabbracciare un suo ex calciatore.

Il Milan è protagonista di un’intensa attività sul mercato estivo, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. La campagna acquisti ha già portato a importanti rinforzi, tra cui l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino, un metronomo di centrocampo. A sorpresa, è stato ufficializzato anche un colpo a parametro zero di grande calibro: Luka Modric, destinato a portare esperienza.

Per le fasce esterne, il club sta attentamente monitorando diversi talenti. Tra i nomi più quotati spicca Fran García del Real Madrid, un profilo che garantirebbe spinta e qualità sulla corsia. Inoltre, non sono del tutto tramontate le piste che portano a Wilfried Singo e Dodô, due giocatori già seguiti nelle precedenti sessioni di mercato.

A centrocampo, l’obiettivo principale rimane Ardon Jashari, il giovane svizzero che promette di portare fisicità e un’ottima visione di gioco. Il Milan sta anche valutando l’opportunità di acquisire Marco Asensio, trequartista in grado di aggiungere ulteriore qualità alla manovra offensiva.

Il reparto offensivo potrebbe subire una significativa trasformazione. È stato sondato Jean-Philippe Mateta, attaccante con notevoli doti fisiche che potrebbe offrire una soluzione diversa in attacco. Il sogno, seppur difficile da realizzare, rimane Dušan Vlahović. Tra gli altri attaccanti accostati ai rossoneri, figurano nomi come Boniface, Guirassy, Jackson e Embolo.

Mercato in uscita attivo

Il Milan si sta muovendo con decisione anche sul fronte delle cessioni. Tra le uscite più significative, Tijjani Reijnders è stato ceduto al Manchester City, mentre Theo Hernández ha intrapreso una nuova avventura trasferendosi all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il club rossonero sta inoltre lavorando per trovare una sistemazione ad altri profili, tra cui Yacine Adli, che ha suscitato l’interesse di Cagliari, Bologna e Cremonese.

Il portiere Marco Sportiello è finito nel mirino di Cremonese e Atalanta. Per il difensore Malick Thiaw si registra l’interesse del Como, mentre Noah Okafor potrebbe trovare una nuova destinazione in Turchia, al Besiktas. Il giovane attaccante Lorenzo Colombo è appetito da Parma e Genoa.

Nuova idea per l’out mancino

Il Milan è intensamente al lavoro per rinforzare le proprie fasce, individuando diversi profili. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il ruolo di esterno destro c’è Marc Pubill dell’Almeria, un talento promettente che piace molto per le sue qualità offensive e difensive. Per la fascia sinistra, oltre al già citato Fran García del Real Madrid piace Pervis Estupiñán del Brighton.

In un’ottica di esperienza e duttilità, il Milan potrebbe anche sondare la disponibilità di Filip Kostić, in uscita dalla Juventus. L’esterno serbo, sebbene non giovanissimo, è un profilo ben noto al tecnico Max Allegri per averlo avuto a Torino.