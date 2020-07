Sei anni dopo l’amara retrocessione in serie C Reggio Calabria ha potuto esultare con gioia per il ritorno della Reggina nella serie cadetta, grazie alla meritata vittoria del girone C, superando persino l’ambizioso Bari di De Laurentis; un risultato straordinario frutto dell’ottimo lavoro del presidente Gallo, del mister Toscano e del direttore sportivo Taibi che, dopo aver infuocato la piazza amaranto con gli acquisti di Menez e Lafferty, ha parlato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” riguardo le prossime mosse di mercato della Reggina, escludendo di aver avuto contatti con il DS dell’Avellino Di Somma: «Dobbiamo sfoltire la rosa, ci saranno almeno 5-6 uscite, ma non ho mai sentito l’Avellino. Corazza è stato richiesto da altri club, dobbiamo fare tre uscite in attacco, lui può essere tra i cedibili. Guarna resta con noi!» Nei giorni scorsi infatti diversi giocatori amaranto erano stati accostati agli Irpini, fra i quali lo stesso portiere Guarna, De Rosa, Doumbia, Corazza e Baclet.