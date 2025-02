“Stiamo trattando per Balotelli”: si sono fatti avanti all’ultimo minuto possibile | Lunedì visite mediche e presentazione

Mario Balotelli, nuova occasione per il centravanti: addio al Genoa, fissate per lunedì le visite mediche

Nonostante la stagione sportiva ancora debba giungere al termine si può tranquillamente dire che quella di Mario Balotelli, con la maglia del Genoa, è stata una esperienza a dir poco fallimentare. A parlare per lui sono i numeri raccolti in questa esperienza ligure.

Attualmente il classe ’90, secondo quanto annunciato dal suo allenatore, è fuori per un problema fisico che sta durando da un bel pò di settimane. Fino a questo momento l’ex Inter ha collezionato solamente sei presenze, per un totale di 56′.

Inutile ribadire che non ha messo a segno neanche una rete, ma collezionato due cartellini gialli nel giro di pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. Nell’ultima sessione invernale di gennaio l’addio al “Grifone” sembrava cosa certa.

Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla. Qualcosa, però, potrebbe cambiare nei prossimi giorni visto che in altri paesi (sia Europei che non) il calciomercato invernale chiuderà tra pochissimi giorni. Una possibilità ed una nuova squadra per Balotelli?

Balotelli, con il Genoa è davvero finita: quale migliore soluzione per l’attaccante

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Secolo XIX” è intervenuto l’attuale direttore sportivo dei rossoblù, Marco Ottolini. Il dirigente ha affrontato vari argomenti. Non solo come sta andando il club ligure e del convincente lavoro di mister Vieira, anche quello riguardante Mario Balotelli. Non è un mistero che il francese abbia tagliato fuori, dai propri margini e progetto tecnico, il calciatore.

Oltre ad elogiare il lavoro del proprio allenatore si è soffermato anche sullo scarso utilizzo dell’attaccante. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio ad ulteriori dubbi: “Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena e rientra nella lista dei calciatori per la Serie A. Per lui ci sono ancora alcuni mercati aperti. Vediamo quello che si può fare. A fine dicembre avremmo potuto attivare la clausola, ma non è nel nostro stile e quindi abbiamo evitato di farlo. Volevamo darci reciprocamente più tempo“.

Genoa, futuro di Balotelli già scritto: le ultime dichiarazioni parlano chiaro

Ottolini, inoltre, ha precisato che nel Genoa ci sono alcuni calciatori che non rientrano nella lista dei desideri di mister Vieira e che, di conseguenza, non fanno parte del loro tipo di calcio. La volontà del calciatore, inoltre, è ancora quella di dimostrare a tutti di essere nelle condizioni ottimali per dire la propria sul terreno di gioco.

Il Genoa, d’altro canto, ha dichiarato che sta facendo di tutto per cercare di trovare la migliore soluzione al proprio tesserato. Le opzioni che potrebbero portarlo al Brasile (chiusura mercato 28 febbraio), Colombia (24 marzo) ed USA (23 aprile) sono ancora valide ed aperte.