Squilla il telefono, è Zlatan Ibrahimovic: MISTER HO BISOGNO DI TE | Salta Conceiçao e firma per 2 anni e mezzo

Campionato disastroso per il Milan, pronto l’esonero di Sergio Conceiçao: il nuovo allenatore ha già ricevuto la chiamata di Zlatan Ibrahimovic.

L’ennesimo passo falso in Serie A del Milan, uscito con le ossa rotte dal confronto di Bologna con i rossoblù di Vincenzo Italiano, aggrava la crisi rossonera. Nonostante la conquista della Supercoppa Italiana a inizio gennaio e la semifinale di Coppa Italia da disputare contro i cugini dell’Inter, l’annata del “Diavolo” può essere definita, senza timore di smentita, tutt’altro che soddisfacente.

La prematura eliminazione dalla UEFA Champions League dei meneghini ai playoff per mano del Feyenoord e il distacco sempre più ampio dal quarto posto in campionato rendono bene l’idea del cammino travagliato di Maignan e compagni. Questi ultimi hanno già visto cambiare una volta in stagione la loro guida tecnica, con Sergio Conceiçao che ha preso il posto di Paulo Fonseca, ma il quadro pare essere rimasto sostanzialmente invariato.

Zlatan Ibrahimovic, che in carriera ha indossato la casacca milanista in due parentesi temporali diverse, non ha intenzione di restare a osservare passivamente questa situazione. Lo svedese avrebbe già alzato nelle scorse ore la cornetta del telefono e avrebbe avviato un dialogo serrato con colui che, con ogni probabilità, sarà il nuovo allenatore dei lombardi.

Addirittura, il prescelto potrebbe accettare di fare da traghettatore in quest’ultimo segmento stagionale, per poi avviare il suo vero ciclo in panchina a cominciare dall’estate. Lo farebbe con un “grande reset“, ricostruendo con l’ausilio del mercato la squadra e plasmandola a sua immagine e somiglianza.

IBRAHIMOVIC HA SCELTO: il Milan cambia ancora allenatore

D’altro canto, Ibra è da sempre abituato alla vittoria e quando assiste a prestazioni come quelle fornite dal Milan nelle ultime uscite non può sicuramente essere felice. Una sterzata ulteriore, a suo avviso, potrebbe rivelarsi fondamentale per provare un ultimo assalto alla quarta piazza in Serie A, che varrebbe un posto nella prossima Champions League.

Traguardo, quest’ultimo, da non fallire, in quanto preziosa fonte economica in riferimento a bilancio e calciomercato. Ecco perché al nuovo mister è stato proposto un contratto da 2 anni e mezzo, che gli permetterebbe di impostare il lavoro con la massima calma, sfruttando questa porzione finale di stagione per prendere le misure in vista della successiva.

Ecco il nuovo allenatore: Ibrahimovic gli affida il Milan

Stando a quanto si vocifera tra gli addetti ai lavori, il sostituto di Sergio Conceiçao sarà Massimiliano Allegri, il quale in passato ha già allenato il Milan e, di conseguenza, conosce alla perfezione l’ambiente.

Il livornese, dopo la sua ultima avventura alla Juventus, è libero e potrebbe sin da subito accettare la proposta e lanciarsi in una nuova e stimolante sfida professionale.