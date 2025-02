Squilla il telefono, è Florentino Perez: ti voglio titolare nel mio Real Madrid | LASCIA LA SERIE A IN UN MINUTO

Colpaccio Real Madrid dalla nostra Serie A. Il presidente Perez lo ha già chiamato ed è pronto a chiudere in un baleno l’affare.

Essere il miglior club al mondo non è semplice. C’è un continuo lavoro dietro non solo alla parte calcistica, ma sotto tutti i punti di vista. È chiaro che di questi fa parte anche il mercato, dove ogni anno ci si prova a rinforzare per migliorare la rosa ed ottenere nuovi successi.

È così che lavora il Real Madrid. Basti pensare ad esempio che, nonostante un parco attaccanti da far invidia a chiunque, in estate i Blancos hanno preso anche Kylian Mbappé, rendendo ancora più stellare una squadra ricca di talento e campioni. Ma ovviamente non è finita qui.

In vista di giugno prossimo la società madrilena ha già scaldato i motori, ed è decisa a fare un’altra campagna acquisti pazzesca, soprattutto qualora non dovessero arrivare i risultati sperati nella stagione attuale. E uno dei primi obiettivi delle Merengues per il prossimo anno è un calciatore che gioca in Serie A, il quale è stato già convinto ad accettare la proposta da Florentino Perez. Vediamo di chi si tratta.

Il Real fa spesa in Serie A

Sono tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra in questo campionato. Tra le varie conferme però spiccano anche delle piacevoli sorprese, che stanno rendendo al di sopra delle aspettative, facendo intravedere grosse qualità.

Uno su tutti in tal senso è sicuramente Nico Paz, che sta deliziando i tifosi del Como e sta trascinando la squadra allenata da Cesc Fabregas alla salvezza. È chiaro però che sul talento argentino siano già presenti come delle arpie i top club italiani ed europei. Ma tutti quellI che lo vorranno dovranno fare i conti con il Real Madrid, che difficilmente se lo lascerà sfuggire.

Lo prendono a pochissimo

Nico Paz è cresciuto proprio nel settore giovanile del Real Madrid, che in estate lo ha ceduto ai lariani. Non prima di garantirsi delle agevolazioni per poterselo riprendere. Ecco perché è stata inserita una clausola di recompra molto conveniente.

I Blancos questa estate potranno riprenderlo a soli 8 milioni di euro, la prossima a 9, e in quella del 2027 a 10. Cifra bassissima per un club come le Merengues, che sicuramente verrà sborsata per inserire in rosa un altro titolare del futuro.