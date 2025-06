Squalificato per Doping: dai nerazzurri alla serie B | Non può tornare ad alti livelli

Cominciano ad impazzare i nomi per il calciomercato del campionato cadetto e uno sarebbe veramente un colpaccio.

Il mondo del calcio, purtroppo, non è immune dal fenomeno del doping, e negli ultimi anni diversi calciatori di spicco sono stati coinvolti in scandali che ne hanno macchiato la carriera. Tra i casi più recenti e discussi, quello di Paul Pogba ha scosso il panorama calcistico mondiale.

Il centrocampista francese della Juventus è stato squalificato a seguito della positività al testosterone riscontrata in un controllo antidoping. La squalifica, inizialmente di quattro anni, è stata poi ridotta dal TAS a 18 mesi, permettendogli potenzialmente di tornare in campo a marzo 2025.

Un altro caso che ha fatto scalpore è quello di José Luis Palomino, difensore all’epoca dell’Atalanta. Il calciatore argentino era stato sospeso nel 2022 per positività al clostebol metabolita. Sebbene inizialmente sospeso, Palomino è stato successivamente assolto sia dal Tribunale Nazionale Antidoping che dal TAS, con la motivazione che l’assunzione della sostanza fosse avvenuta in modo accidentale e involontario.

Tra gli esempi di calciatori che hanno avuto problemi di doping in passato, ricordiamo Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, che ha subito due squalifiche per cocaina, chiudendo di fatto la sua carriera. Anche Edgar Davids, ex centrocampista di Juventus e Inter, è stato squalificato per nandrolone nel 2001.

La nuova Serie B

La Serie B 2025/2026 si preannuncia incandescente, con la Sampdoria che ha ottenuto la salvezza in extremis dopo i play out contro la Salernitana, retrocessa in Serie C. Dalla Lega Pro sono salite diverse squadre di blasone: Avellino (vincitore del Girone C), Virtus Entella (vincitore del Girone B), Padova (vincitore del Girone A) e Pescara (vincitore dei play off).

Tuttavia, l’inizio della stagione potrebbe essere ritardato da possibili ricorsi. In particolare, la Salernitana ha annunciato ricorso al TAR del Lazio per chiedere la riammissione in Serie B, contestando le decisioni che l’hanno vista retrocedere. Anche il Brescia è stato al centro di controversie legate a penalizzazioni per irregolarità finanziarie, che potrebbero ancora influenzare la composizione definitiva del campionato.

Il Padova sogna il colpaccio

Alejandro “Papu” Gómez, fantasista di classe sopraffina, è stato trovato positivo alla terbutalina nel novembre 2022 durante il periodo al Siviglia, e ha ricevuto una squalifica di due anni. Nella stagione scorsa si è allenato col Renate in Serie C per mantenersi in forma ma non è sceso ufficialmente in campo.

Diverse voci riportano come il neopromosso Padova stia monitorando la situazione di Gomez, sperando di ingaggiarlo in vista della prossima stagione nel campionato cadetto. A 37 anni, il Papu ambisce a ripartire da un progetto ambizioso, e l’interesse biancoscudato potrebbe offrirgli la giusta occasione.