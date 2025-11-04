Spezia, Stillitano: «Era giunto il momento per un nuovo percorso. Siamo sicuri che Donadoni darà rinnovata energia»
In seguito all’esonero di Luca D’Angelo, con la conseguente nomina di nuovo allenatore per Roberto Donadoni, ha lasciato alcune dichiarazioni il presidente dello Spezia Charlie Stillitano.
«Nello sport si è spesso costretti a prendere delle decisioni difficili – ha dichiarato – ma quella odierna è stata maturata dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione sportiva e dei risultati ottenuti fin qui, non in linea con le ambizioni del nostro Club e con quello che i tifosi spezzini e tutta la città meritano».
Il numero uno dei bianconeri ha poi fatto i suoi ringraziamenti a D’Angelo: «Desidero ringraziare sinceramente mister Luca D’Angelo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e per il contributo determinante che lo ha portato a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, ma era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso»
Infine sul nuovo mister: «Siamo davvero entusiasti di accogliere nel nostro Club un allenatore di prim’ordine come Roberto Donadoni, una personalità di spicco del calcio italiano riconosciuta in tutto il mondo e un tecnico di grande esperienza, che siamo sicuri saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che ne ssuno merita, a partire dai nostri tifosi»