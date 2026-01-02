Spezia, Sernicola a un passo: accordo con la Cremonese

Leonardo Sernicola è vicino a diventare un nuovo giocatore dello Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’esterno classe 1998, rimasto ai margini della Cremonese nella prima parte di stagione, arriverà in Liguria in prestito secco fino al termine della stagione.

Il club aquilotto ha superato la concorrenza di Sampdoria e Catanzaro trovando l’intesa con la società lombarda, con cui il giocatore è sotto contratto fino al 2028. Sernicola prenderà il posto di Antonio Candela, destinato al rientro al Venezia, mentre va verso la conferma Giuseppe Aurelio sulla fascia sinistra.