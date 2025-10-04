Serie B, Spezia–Palermo LIVE: cronaca in diretta dal Picco

Il Palermo arriva al Picco con il chiaro obiettivo di interrompere la mini-serie di due pareggi consecutivi e ritrovare la vittoria, fondamentale per restare agganciato alle zone alte della classifica. Le scelte di Inzaghi, alla vigilia non scontate, raccontano bene il momento della squadra e le sue intenzioni tattiche.

L’allenatore rosanero ha infatti deciso di partire senza Brunori, confermando Pohjanpalo dal primo minuto, supportato dal francese Le Douaron. Una coppia d’attacco che garantisce fisicità e capacità di giocare spalle alla porta, utile contro la difesa compatta dello Spezia.

A centrocampo la regia è affidata a Gomes, con Blin e Palumbo a completare un reparto di equilibrio e densità, mentre sugli esterni Inzaghi sceglie Pierozzi e Augello, chiamati a garantire spinta ma anche copertura. In difesa, Bani guida il pacchetto arretrato insieme a Peda e Veroli, con Joronen tra i pali.

Si tratta di un Palermo costruito per solidità e verticalità, con la possibilità di cambiare volto a gara in corso grazie alle alternative di qualità in panchina: da Segre a Brunori, arma pronta a subentrare se servisse maggiore incisività offensiva.

Ecco la cronaca testuale:

PRIMO TEMPO

7′ – Palermo ancora in avanti: Augello crossa, Pohjanpalo stacca di testa ma finisce in rimessa dal fondo. Il gioco sarebbe comunque stato fermato per offside.

6′ – Un giro di lancetta dopo ci prova anche Le Douaron a calciare ma anche in questo caso la conclusione finisce fuori.

5′ – Palumbo batte dalla bandierina e manda la palla in mezzo, ci prova Veroli a calciare ma la palla finisce fuori.

4′ – Il Palermo conquista il primo angolo della partita.

1′ – Inizia il match al Picco.

IL TABELLINO

SPEZIA: 1 Sarr, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 10 Lapadula, 15 Cistana, 27 Soleri, 29 Cassata, 31 Aurelio, 32 Vignali (C), 37 Mateju, 80 Kouda. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 8 Nagy, 9 Artistico, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 23 Candela, 34 Comotto, 36 Candelari, 97 Lorenzelli, 99 Vlahovic. Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Marcenaro Matteo (Genova). Primo assistente: Zingarelli Andrea (Siena). Secondo assistente: Galimberti Stefano (Seregno). Quarto ufficiale: Maccarini Lorenzo (Arezzo). VAR: Prontera Alessandro (Bologna). AVAR: Del Giovane Stefano (Albano Laziale).

NOTE:

MARCATORI: