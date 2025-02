Spezia-Palermo: attesi 735 ospiti nel settore ospiti

I tifosi del Palermo hanno sempre dimostrato il proprio attaccamento verso la maglia in ogni trasferta. Anche quest’anno, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, i sostenitori siciliani non intendono abbandonare la squadra di Dionisi. Infatti, in occasione della partita in casa dello Spezia, valida per la 25esima giornata di Serie B e in programma alle ore 15 di domani, domenica 9 febbraio, sono attesi 735 tifosi nel settore ospiti. A comunicare il dato è il Palermo attraverso le proprie storie di Instagram. Un entusiasmo alimentato anche dagli arrivi di Magnani, Pohjanpalo e Audero durante gli ultimi giorni di calciomercato invernale. I rosanero, dunque, conteranno sul solito e importante sostegno dei tifosi che inciteranno i propri beniamini, con l’obiettivo di fare lo sgambetto ai bianconeri.

