Spezia, Lapadula: «D’Angelo ha tutto il nostro appoggio»

Gianluca Lapadula, attaccante dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Reggiana, soffermandosi sia sulla prestazione della squadra che sul sostegno all’allenatore Luca D’Angelo.

«Ormai conosco i ragazzi da un po’ e devo dire che di personalità ne hanno tanta. Lavorano molto bene, hanno grande voglia. È un momento così, sono stato chiamato in causa e ci tenevo tantissimo a dare una mano. Ringrazio tantissimo per l’affetto che ricevo da tutta Spezia sin da quando sono arrivato, ha un grande valore per me», ha dichiarato l’attaccante italo-peruviano.

Lapadula ha analizzato soprattutto la prima parte di gara: «Da attaccante dico che dovevamo fare il secondo gol. Le partite possono cambiare in un secondo. L’espulsione può capitare a tutti, dobbiamo parlare tra di noi senza attaccarci. L’anno scorso è capitato a me, so come ci si sente, oggi è capitato al capitano che è un grandissimo esempio, però tra di noi dobbiamo cambiare la rotta. Non per l’atteggiamento, ma una spia di allarme si è accesa».

Infine, parole di sostegno per il tecnico: «Seguiamo D’Angelo, assolutamente. Non c’è mai stato alcun dubbio. Io ho massimo rispetto per il mister, fino alla fine avrà il nostro appoggio e ribadisco che non c’è mai stato un dubbio su questo».