Spezia: «La classifica non conta, il Cosenza è una squadra viva»

Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa n vista della sfida contro il Cosenza.

«La squadra si è allenata come sempre, con grande attenzione e non c’è stato bisogno di toccare tasti particolari. Sappiamo che la partita conta molto, la squadra si prepara ad affrontarla con intensità massima. Adesso bisogna spingere e basta, la stanchezza non deve esistere in questo momento. Ci stiamo giocando qualcosa di inaspettato, ma ci siamo e dobbiamo giocarcela. Dobbiamo andare sopra i dolori, sacrificarsi ancora di più e i ragazzi credo lo faranno. L’idea di poter fare qualcosa di incredibile deve spingere tutti a fare qualcosa di meglio»- ha detto D’Angelo.

Poi ha continuato: «Alle parole devono seguire i fatti. Da fuori vorrei che la squadra giocasse con più tranquillità ma a volte hanno il peso di fare il risultato. Ma quello si raggiunge con la giusta determinazione e la giusta gamba. L’anno scorso lottavamo per i playout, quest’anno per i playoff e quindi le similitudini sono poche. L’anno scorso eravamo molto preoccupati, quest’anno dobbiamo essere felici di affrontare queste partite che possono darci qualcosa di impensabile ad inizio stagione».

Infine ha concluso: «La classifica non conta niente, il Cosenza è una squadra viva e lo ha dimostrato. Sappiamo non sarà una partita semplice, conosciamo le insidie. Il Pisa sta tenendo un ritmo incredibile e gli va dato merito. Non è colpa nostra. Noi dobbiamo spingere perché c’è ancora la possibilità di fare tante cose e non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Se ci avessero detto che avremmo lottato per queste posizioni saremmo stati molto felici, invece sembra che ogni tanto noi stessi alla prima difficoltà, che capita a tutti, ci abbattiamo. Non esiste, dobbiamo affrontare queste partite con una carica e una voglia incredibile».