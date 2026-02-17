Spezia al bivio: chance Donadoni o ritorno di D’Angelo? Ore decisive

Sono ore cruciali in casa Spezia per il futuro della guida tecnica. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la proprietà è chiamata a sciogliere il nodo tra la conferma di Roberto Donadoni e un possibile ritorno di Luca D’Angelo.

Il proprietario Tom Roberts sta valutando attentamente la situazione dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie: sul tavolo resta la possibilità di concedere un’ulteriore chance a Donadoni oppure optare per l’esonero e richiamare D’Angelo, già protagonista sulla panchina ligure.

Nel frattempo, il presidente dello Spezia, Stillitano, è atteso in città per giovedì 19 febbraio, con l’obiettivo di stare vicino alla squadra in un momento delicato. La decisione finale è attesa nelle prossime ore e potrebbe indirizzare in modo significativo il prosieguo della stagione del club ligure.