Nella giornata di ieri, Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un comunicato “social” in cui annunciava i dissidi con la famiglia Mirri relativamente all’immissione dell’intero capitale sociale sottoscritto in Hera Hora. Tuttavia, il post è stato rimosso e l’italo-americano ne ha pubblicato un altro, questa volta “incoraggiante” lanciando un “Forza Palermo!”, come si evince in basso.