SPALLETTI AL POSTO DI PIOLI: a Firenze era tutto pronto | Si sono accordati nella notte

L’ormai ex tecnico della Nazionale sarebbe pronto a ripartire subito prendendo il posto del collega italiano di cui si è tanto parlato.

La Serie A 2025/2026 si preannuncia come un campionato di grandi cambiamenti in panchina, con un valzer di allenatori che ha già ridisegnato il volto di diverse squadre. Molte le società che hanno optato per un cambio di rotta, sperando di trovare nuova linfa vitale.

Tra le panchine più discusse, l’Atalanta ha salutato Gian Piero Gasperini, affidando la guida tecnica a Ivan Juric, reduce dall’esperienza alla Roma. A Cagliari, dopo la salvezza conquistata, il presidente ha promosso dalla Primavera Pisacane, mentre la Lazio ha richiamato dopo un solo anno Maurizio Sarri.

Il Milan ha operato il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, il tecnico che aveva già condotto i rossoneri a grandi successi. La panchina della Roma è stata affidata a Gian Piero Gasperini, che ha lasciato l’Atalanta portando con sé la sua filosofia di gioco offensivo.

Il Torino, dopo l’addio di Vanoli, ha scelto Marco Baroni, reduce da un buon campionato alla Lazio. Per la panchina del neopromosso Parma, che ha salutato Chivu passato all’Inter, ci sarebbe un duello tra campioni del Mondo 2006 Gilardino-De Rossi.

L’esonero di Spalletti

La Nazionale sta attraversando un momento di grande delusione, culminato con la pesante sconfitta subita in Norvegia. La batosta per 3-0, nel contesto delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ha riacceso le preoccupazioni per un’eventuale assenza dalla competizione iridata per la terza volta consecutiva, dopo le mancate qualificazioni del 2018 e 2022.

A seguito di questa sconfitta, la FIGC ha deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico Luciano Spalletti. L’esonero è stato annunciato nonostante Spalletti avesse un contratto fino al Mondiale del 2026. L’allenatore, ha accettato la decisione della Federazione, rinunciando anche a parte del suo ingaggio. Al suo posto è stato chiamato Rino Gattuso.

Fiorentina e intreccio Pioli-Spalletti

La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo prossimo allenatore, con la panchina viola al centro di numerose speculazioni. Sembrerebbe che la scelta sia caduta su Stefano Pioli, un volto già noto nell’ambiente gigliato. Tuttavia, l’ufficialità della trattativa è legata a una clausola nel suo attuale contratto con l’Al-Nassr, non potrà liberarsi prima del 3 luglio.

Questa situazione crea un interessante effetto domino: mentre Pioli si prepara a tornare in Serie A sulla panchina viola, la sua partenza dall’Al-Nassr aprirà un posto di prestigio in Arabia Saudita. Le voci di mercato indicano che a prendere il suo posto al timone del club saudita, potrebbe essere Luciano Spalletti, fresco di esonero dalla Nazionale.