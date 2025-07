“SOSPESI PER UN ANNO”: Mbappè, sentenza Uefa ufficiale | Squalificato per insulti in campo

Pugno duro della UEFA, intransigenza massima.

La UEFA ha recentemente intensificato la sua politica disciplinare contro i gesti offensivi e provocatori dei calciatori. In un caso, il difensore turco Merih Demiral è stato squalificato per due partite durante Euro 2024 dopo aver eseguito il “saluto del lupo”, un gesto associato al gruppo ultranazionalista turco dei Lupi Grigi, durante l’esultanza per un gol contro l’Austria.

La UEFA ha ritenuto il gesto una violazione delle regole di condotta decente e un uso improprio di un evento sportivo per manifestazioni di natura non sportiva.

Durante Euro 2024, la UEFA ha introdotto una nuova regola per limitare le proteste in campo: solo il capitano di ciascuna squadra è autorizzato a parlare con l’arbitro. Qualsiasi altro giocatore che si avvicini all’arbitro per protestare o discutere decisioni arbitrali viene immediatamente ammonito. Questa misura, inizialmente sperimentata durante il torneo, è stata estesa a tutte le competizioni UEFA a partire dalla stagione successiva.

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere il rispetto verso gli ufficiali di gara e migliorare l’immagine del calcio, riducendo le situazioni di tensione e le proteste collettive che spesso si verificano durante le partite. La UEFA ha sottolineato che questa regola ha contribuito a trasmettere un messaggio di rispetto e disciplina, elementi fondamentali per il fair play e l’integrità dello sport.

UEFA inflessibile

Linea dura della UEFA, che ha respinto il ricorso presentato dal Real Madrid e ha confermato le sanzioni disciplinari nei confronti di Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Dani Ceballos. I tre giocatori sono stati puniti per i gesti offensivi compiuti durante la celebrazione della vittoria contro l’Atlético Madrid al Metropolitano lo scorso 12 marzo. Per ciascuno è prevista una multa e una squalifica di una partita, sospesa per un anno.

La commissione disciplinare ha rigettato le giustificazioni del club spagnolo, secondo cui le reazioni sarebbero state provocate dal lancio di oggetti dagli spalti. Per l’organo europeo, le risposte dei giocatori sono state eccessive e non giustificabili, a prescindere dal contesto.

Rüdiger, Mbappé e Ceballos: le sanzioni nel dettaglio

Nel dettaglio, Rüdiger è stato multato con 40.000 euro per aver mimato il gesto del taglio della gola verso i tifosi avversari, considerato il più grave tra quelli sanzionati. Mbappé dovrà pagare 30.000 euro per essersi toccato le parti intime durante i festeggiamenti in campo, mentre Ceballos è stato multato di 20.000 euro per un “gesto dell’ombrello” rivolto verso la tribuna mentre rientrava negli spogliatoi.

Per tutti e tre è scattata una squalifica condizionale di un turno nelle competizioni UEFA, che diventerà effettiva solo in caso di recidiva entro i prossimi dodici mesi. Vinicius Jr., invece, è stato assolto: per lui nessuna sanzione a causa della lieve entità del gesto contestato.