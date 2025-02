“Sono stato escluso dal torneo”: salta la sfida con Matteo Berrettini | Gravi problemi con l’organizzazione

Polemiche nel mondo del tennis: il rivale di Berrettini è stato escluso dal torneo a causa di alcuni gravi problemi con l’organizzazione.

Nel corso degli ultimi giorni il mondo del tennis è stato devastato dalla notizia della squalifica di Jannik Sinner. Dopo una lunga battaglia che ha visto coinvolti il ragazzo di San Candido e la Wada, alla fine le parti si sono accordate, e si è stabilita per il numero uno del Ranking ATP una squalifica di tre mesi.

Il 23enne altoatesino dunque tornerà in campo solamente a maggio prossimo, giusto in tempo per prendere parte al torneo di Roma e riprendersi la corona in grande stile. Ma di recente questo non è stato l’unico caso che ha visto un’esclusione eccellente nel mondo delle racchette.

Un altro tennista infatti ha ricevuto un brusco stop nelle ultime ore, che però non è stato dovuto al doping o a questioni del genere. Il ragazzo in questione è stato infatti escluso dal torneo a causa di gravi problemi con l’organizzazione. Una mazzata totale per lui dunque, che vede così sfumare anche la chance di sfidare Matteo Berrettini.

Esclusione ingiusta per il tennista

Il torneo di Doha ha ormai aperto i battenti. E oltre a Sinner non ci sarà un altro importante nome. Stiamo parlando di Nikoloz Basilashvili. E’ stato proprio lo stesso tennista ad annunciarlo sui propri canali social, esprimendo tutta la sua rabbia, visto che proprio lui è stato un grande protagonista di questo torneo negli anni scorsi.

”Sono devastato nel comunicare che non sono riuscito a ottenere una wild card per il torneo di Doha, nonostante abbia vinto il titolo nel 2021 e raggiunto la finale nel 2022”. Queste le sue parole, che non lasciano dubbi. Ma il tennista non si è fermato qui, e ha anche puntato il dito contro l’organizzazione per questa esclusione.

”Non tornerò mai più”

”Capisco che il denaro e gli sponsor giochino un ruolo importante, ma dovrebbe esserci il buon senso”. Così ha attaccato il tennista, che ha poi escluso ogni possibilità di poter tornare a giocare questa competizione.

”Qatar, mi hai regalato momenti incredibili che ricorderò sempre, ma giuro che non tornerò mai più a giocare qui in tutta la mia carriera professionistica” . Intanto Matteo Berrettini, che non potrà sfidare Basilashvili, se la vedrà con Griekspoor.