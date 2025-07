SNOOP DOGG proprietario in serie A: si è preso le quote dei Bianconeri | L’annuncio

Snoop Dogg entra prepotentemente nel mondo del calcio: ha deciso di acquistare un club di massima serie. L’annuncio.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: uno dei volti più iconici della musica internazionale, Snoop Dogg, ha deciso di entrare nel mondo del calcio. L’artista ha dichiarato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco in questa nuova avventura. Per lui, si tratta di un passo importante.

La sua scelta non è arrivata per caso, ma dopo aver seguito con interesse l’evolversi del club nel corso degli anni e della comunità stessa. Il legame emotivo con la storia del territorio ha giocato certamente un ruolo centrale in questa scelta. Ha affermato infatti di essere colpito dalla cultura e dalla spirito della zona.

L’artista non è nuovo al mondo dello sport e ha spesso mostrato tanto amore non solo per la musica, con cui ha avuto un enorme successo, ma anche per il calcio. Ora però ha deciso di fare qualcosa in più, mettendoci la faccia e investendo tempo e risorse. Il suo coinvolgimento all’interno del club bianconero è concreto.

Nei giorni precedenti all’annuncio ufficiale, era già apparso nel video di presentazione della nuova maglia della squadra. Un primo indizio, che molti fan avevano interpretato come un semplice cameo. In realtà si era trattato solo dell’inizio di qualcosa che poi man mano è diventato sempre più grande.

L’entusiasmo

Per celebrare il suo ingresso all’interno del club, un murale a lui dedicato è stato realizzato all’interno dello stadio. La stessa opera porta la firma dell’artista Hasan Kamil e campeggia sulla tribuna ovest dell’impianto. Si tratta di un simbolo di benvenuto e un omaggio alla sua nuova avventura calcistica.

Da parte sua, il nuovo proprietario ha promesso impegno totale. Ha sottolineato che non si tratta solo di un investimento economico, ma di una vera dedizione. Vuole dare il massimo per contribuire alla crescita e al successo della propria squadra. E vedremo se riuscirà a dare i primi segnali di questo coinvolgimento.

La squadra

Anche la dirigenza del club ha accolto con entusiasmo questo ingresso nella proprietà. Secondo l’amministratore delegato, questa collaborazione è un’opportunità per ampliare la visibilità del club. E avere una figura così popolare a sostegno del progetto è un passo significativo. Di certo invoglierà i supporters.

Il nome della squadra in cui è approdato Snopp Dogg è lo Swansea City. Dopo l’ingresso del calciatore Luka Modric, secondo quanto riportato da Sky Sport, Snoop Dogg è ufficialmente comproprietario e investitore del club gallese. Una nuova pagina si apre quindi a Swansea, tra musica e sport.