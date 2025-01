Sky Sport: “Feralpisalò, la Cremonese supera l’offerta della Juventus per Pietrelli”

Alessandro Pietrelli potrebbe lasciare presto la Feralpisalò. Il giovane e duttile esterno destro d’attacco, protagonista con 5 gol nelle 22 presenze messe momentaneamente a referto in questa stagione, ha attirato l’attenzione della Juventus in questi ultimi giorni. L’idea dei bianconeri è quella di prelevarlo dai “Leoni del Garda” per poi arruolarlo nelle file della Next Gen. I piemontesi, infatti, hanno presentato un’offerta da circa un milione di euro alla Feralpisalò e un contratto fino al 2028 al giocatore, ma occhio alla Cremonese. Infatti, riporta Sky Sport, i grigiorossi avrebbero messo sul piatto una cifre superiore a quella della Juventus, che adesso dovrà rilanciare per assicurarsi il cartellino di Pietrelli.

