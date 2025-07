Sinner sconvolto: LASCIO IL TENNIS PER SEMPRE | L’annuncio lo ha dato a Wimbledon

Il numero uno al mondo non sta vivendo un periodo molto semplice.

Il rapporto tra Jannik Sinner e Wimbledon è un cammino in costante evoluzione, segnato da progressi significativi e momenti di resilienza. Nel 2022, Sinner ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale, battendo Carlos Alcaraz in quattro set . L’anno successivo, nel 2023, ha fatto un ulteriore passo avanti, approdando in semifinale dopo aver superato Roman Safiullin . Tuttavia, in quella occasione, è stato sconfitto da Novak Djokovic in tre set.

Nel 2024, Sinner ha nuovamente raggiunto i quarti di finale, ma è stato eliminato da Daniil Medvedev in una partita combattuta . Nel 2025, il percorso di Sinner è stato caratterizzato da un infortunio al gomito destro subito durante il match degli ottavi contro Grigor Dimitrov. Nonostante il dolore, Sinner è avanzato ai quarti di finale grazie al ritiro di Dimitrov . In vista del match contro Ben Shelton, Sinner ha limitato gli allenamenti per gestire l’infortunio.

Il percorso di Sinner a Wimbledon riflette la sua crescita come tennista e la sua capacità di affrontare le sfide. Dalle prime apparizioni promettenti alle difficoltà dovute agli infortuni, Sinner ha dimostrato determinazione e talento. La sua presenza costante nelle fasi avanzate del torneo evidenzia il suo potenziale e la sua ambizione di conquistare il titolo.

Con ogni edizione, Sinner continua a scrivere la sua storia sui prati di Wimbledon, affrontando avversari di alto livello e superando ostacoli fisici. Il suo impegno e la sua resilienza lo rendono uno dei protagonisti più attesi del torneo, con la speranza che possa presto sollevare il trofeo più prestigioso del tennis su erba.

Un addio sul palcoscenico di Wimbledon

Fabio Fognini ha scelto il palcoscenico più nobile per dire addio: Wimbledon. Con la sua consueta schiettezza, l’ex numero uno d’Italia ha annunciato in conferenza stampa che il momento del ritiro è arrivato. «Questo è il posto e il momento migliore per dire addio», ha dichiarato, con una maglietta rossa e lo sguardo sereno. Dopo una carriera lunga vent’anni, culminata con il trionfo a Montecarlo nel 2019 e l’ingresso nella Top 10, Fognini ha ammesso di non voler più inseguire punti nei Challenger e di voler chiudere in un luogo dove si è sentito davvero protagonista.

Alle sue parole si è aggiunta la presenza costante della moglie Flavia Pennetta, che gli ha dato forza e appoggio in un momento così carico di emozione. La decisione non è stata facile, ma maturata con consapevolezza dopo mesi difficili. «Non volevo lasciare quando il mio corpo non ce la faceva più», ha confessato, sottolineando l’intensità e l’amore con cui ha vissuto il tennis fin da bambino.

L’abbraccio del tennis italiano

Tra i primi a manifestare vicinanza c’è stato Jannik Sinner, con cui Fognini ha sempre avuto un rapporto di autentica amicizia e stima reciproca. I due, nonostante la differenza generazionale, si sono spesso incrociati in Nazionale e in occasioni ufficiali, condividendo valori, lavoro e rispetto. L’addio di Fabio, arrivato proprio mentre Sinner è impegnato nei quarti a Wimbledon, rappresenta un passaggio simbolico di consegne.

Il mondo del tennis italiano ha accolto la notizia con emozione: giocatori, ex colleghi e tifosi hanno salutato un campione unico, capace di dividere ma anche di incantare. Tra i tennisti internazionali, la sensazione è che mancherà un personaggio vero, imprevedibile e mai banale. Un addio che lascia spazio alla nostalgia, ma anche al tributo meritato.