Siamo la Guardia di Finanza, ci segua | Christian Zaccardo in un guaio infinito: 1.3 milioni di euro scomparsi nel nulla

Dramma finanziario per il campione del mondo del 2006, finito in un brutto guaio: è sparito più di un milione di euro nel nulla.

Cristian Zaccardo è uno di quei calciatori che hanno scritto una pagina importante della storia del calcio italiano, pur rimanendo spesso lontano dai riflettori. Difensore solido e affidabile, ha fatto parte della Nazionale italiana che ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2006 in Germania, un’impresa indimenticabile per tutti gli appassionati.

Nato calcisticamente nel Bologna, ha vissuto anni importanti al Palermo, dove ha messo in mostra le sue qualità. La sua carriera è poi proseguita tra club italiani e un’esperienza all’estero, in Germania, con il Wolfsburg, con cui ha vinto anche la Bundesliga. Di sicuro la maglia più importante della sua carriera a livello di squadra è stata quella del Milan, indossata per circa due stagioni.

Dal punto di vista sportivo e della carriera dunque Zaccardo non può di certo lamentarsi. Ciò che invece lo ha totalmente sconvolto è un episodio di qualche anno fa che ha rischiato di mandarlo in rovina dal punto di vista economico. L’ex difensore infatti è rimasto invischiato in un brutto guaio, che ha visto la sparizione di quasi un milione e mezzo di euro.

L’ennesimo disastro economico di un calciatore

I giocatori grazie ai tanti soldi guadagnati in carriera cercano di fare diversi investimenti. A volte però, anche a causa della loro mancata conoscenza della materia, questi si rivelano essere sbagliati.

Ed è proprio questo ciò che diversi anni fa è accaduto a Cristian Zaccardo, anche se più che di un investimento sbagliato si è trattata di una vera e propria truffa. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Perso quasi un milione e mezzo di euro

Dopo il 2010 la Proprestige si è resa autrice di diverse truffe ai danni dei calciatori. Tra i tanti incappati c’è stato appunto Cristian Zaccardo, il quale ha investito 1,3 milioni di euro.

Questi soldi però, insieme a tutti gli altri, sono spariti dopo che la società ha dichiarato bancarotta, e gli amministratori della stessa sono finiti davanti al giudice. Ciò nonostante però ne Zaccardo e né gli altri atleti coinvolti sono riusciti a recuperare il denaro.